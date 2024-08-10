День льва и биодизеля: что еще празднуют 10 августа

Что празднуют в Украине и мире 10 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 10 августа
День обновления биографии
Этот день подчеркивает важность актуализации личных данных и профессиональной информации. Это прекрасная возможность для просмотра и обновления собственных биографических сведений в резюме, социальных сетях и других платформах. Правильная и актуальная информация помогает поддерживать профессиональный имидж и находить новые возможности для карьерного роста.
Международный день биодизеля
Празднование этого дня сосредоточено на популяризации биодизеля как альтернативного топлива, изготовленного из растительных или животных масел. Этот праздник способствует повышению осведомленности о преимуществах биодизеля, таких как уменьшение выбросов углерода и поддержка экологических инициатив. Подчеркивается также важность перехода на более чистые и устойчивые виды топлива для сохранения окружающей среды.
Международный день влогинга
Этот день отмечает популярность и влияние влогов в современном медиапейзаже. Влогеры со всего мира делятся своим опытом и знаниями, предоставляя уникальный контент своим зрителям. Праздник способствует повышению осведомленности о влогинге как важной части цифровой культуры и создает возможности для развития новых талантов в сфере видеоблогинга.
Всемирный день льва
Празднование этого дня сосредоточено на повышении осведомленности об угрозе, нависшей над львами в дикой природе. Этот день привлекает внимание к проблемам охраны окружающей среды и сохранения больших кошек в их естественной среде обитания. Проводятся различные кампании и мероприятия для сбора средств и поддержки инициатив, направленных на сохранение популяций львов.
Именины 10 августа
Какие сегодня именины: Афанасий, Вячеслав, Роман.
Кто из известных людей родился 10 августа
- 1941 год: украинский писатель, дипломат и общественный деятель Роман Лубкивский сделал весомый вклад в культурную жизнь и государственные дела Украины.
- 1942 год: Вадим Соснихин, известный украинский футболист, начал свою карьеру, став важной фигурой на футбольном поле.
- 2003 год: Илья Ковтун, талантливый украинский гимнаст, получил признание благодаря своим достижениям в спортивной гимнастике.
Памятные даты 10 августа
- 1519 год: Фернан Магеллан начинает свое первое кругосветное плавание.
- 1664 год: Османская империя и Священная Римская империя заключают Вашварский мир.
- 1678 год: Франция и Нидерланды подписывают Нимвегенские мирные договоры.
- 1793 год: Лувр открывает свои двери для публики.
- 1819 год: Латиноамериканский борец за независимость от Испании, Симон Боливар, захватывает столицу Колумбии, Боготу.
- 1821 год: Миссури становится 24-м штатом Соединенных Штатов Америки.
- 1846 год: На средства, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открывается первый научно-исследовательский институт США — Смитсоновский институт.
- 1876 год: В Онтарио, Канада, осуществляется первый в мире междугородний телефонный звонок.
- 1945 год: Япония объявляет о своей капитуляции.
- 1966 год: В Соединенных Штатах прекращают выпуск банкноты номиналом 2 доллара.
- 1995 год: Украинка Инесса Кравец устанавливает мировой рекорд в тройном прыжке на чемпионате в Гетеборге — 15 м 50 см.
- 2012 год: Вступает в силу Закон о языках Колесниченко-Кивалова, который значительной частью украинского общества расценивается как антиукраинский.