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День льва и биодизеля: что еще празднуют 10 августа

День льва и биодизеля: что еще празднуют 10 августа

Что празднуют в Украине и мире 10 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 10 августа

День обновления биографии

Этот день подчеркивает важность актуализации личных данных и профессиональной информации. Это прекрасная возможность для просмотра и обновления собственных биографических сведений в резюме, социальных сетях и других платформах. Правильная и актуальная информация помогает поддерживать профессиональный имидж и находить новые возможности для карьерного роста.

Международный день биодизеля

Празднование этого дня сосредоточено на популяризации биодизеля как альтернативного топлива, изготовленного из растительных или животных масел. Этот праздник способствует повышению осведомленности о преимуществах биодизеля, таких как уменьшение выбросов углерода и поддержка экологических инициатив. Подчеркивается также важность перехода на более чистые и устойчивые виды топлива для сохранения окружающей среды.

Международный день влогинга

Этот день отмечает популярность и влияние влогов в современном медиапейзаже. Влогеры со всего мира делятся своим опытом и знаниями, предоставляя уникальный контент своим зрителям. Праздник способствует повышению осведомленности о влогинге как важной части цифровой культуры и создает возможности для развития новых талантов в сфере видеоблогинга.

Всемирный день льва

Празднование этого дня сосредоточено на повышении осведомленности об угрозе, нависшей над львами в дикой природе. Этот день привлекает внимание к проблемам охраны окружающей среды и сохранения больших кошек в их естественной среде обитания. Проводятся различные кампании и мероприятия для сбора средств и поддержки инициатив, направленных на сохранение популяций львов.

Именины 10 августа

Какие сегодня именины: Афанасий, Вячеслав, Роман.

Кто из известных людей родился 10 августа

  • 1941 год: украинский писатель, дипломат и общественный деятель Роман Лубкивский сделал весомый вклад в культурную жизнь и государственные дела Украины.
  • 1942 год: Вадим Соснихин, известный украинский футболист, начал свою карьеру, став важной фигурой на футбольном поле.
  • 2003 год: Илья Ковтун, талантливый украинский гимнаст, получил признание благодаря своим достижениям в спортивной гимнастике.

Памятные даты 10 августа

  • 1519 год: Фернан Магеллан начинает свое первое кругосветное плавание.
  • 1664 год: Османская империя и Священная Римская империя заключают Вашварский мир.
  • 1678 год: Франция и Нидерланды подписывают Нимвегенские мирные договоры.
  • 1793 год: Лувр открывает свои двери для публики.
  • 1819 год: Латиноамериканский борец за независимость от Испании, Симон Боливар, захватывает столицу Колумбии, Боготу.
  • 1821 год: Миссури становится 24-м штатом Соединенных Штатов Америки.
  • 1846 год: На средства, завещанные английским химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном, открывается первый научно-исследовательский институт США — Смитсоновский институт.
  • 1876 год: В Онтарио, Канада, осуществляется первый в мире междугородний телефонный звонок.
  • 1945 год: Япония объявляет о своей капитуляции.
  • 1966 год: В Соединенных Штатах прекращают выпуск банкноты номиналом 2 доллара.
  • 1995 год: Украинка Инесса Кравец устанавливает мировой рекорд в тройном прыжке на чемпионате в Гетеборге — 15 м 50 см.
  • 2012 год: Вступает в силу Закон о языках Колесниченко-Кивалова, который значительной частью украинского общества расценивается как антиукраинский.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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