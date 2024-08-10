День лева та біодизеля: що ще святкують 10 серпня

Свята та події 10 серпня

День оновлення біографії

Цей день підкреслює важливість актуалізації особистих даних та професійної інформації. Це чудова нагода для перегляду та оновлення власних біографічних відомостей у резюме, соціальних мережах та інших платформах. Правильна і актуальна інформація допомагає підтримувати професійний імідж та знаходити нові можливості для кар’єрного росту.

Міжнародний день біодизеля

Святкування цього дня зосереджене на популяризації біодизеля як альтернативного пального, виготовленого з рослинних або тваринних олій. Це свято сприяє підвищенню обізнаності про переваги біодизеля, такі як зменшення викидів вуглецю та підтримка екологічних ініціатив. Підкреслюється також важливість переходу на більш чисті та стійкі види пального для збереження навколишнього середовища.

Міжнародний день влогінга

Цей день відзначає популярність та вплив влогів у сучасному медіапейзаже. Влогери з усього світу діляться своїм досвідом і знаннями, надаючи унікальний контент своїм глядачам. Свято сприяє підвищенню обізнаності про влогінг як важливу частину цифрової культури та створює можливості для розвитку нових талантів у сфері відеоблогінгу.

Всесвітній день лева

Святкування цього дня зосереджене на підвищенні обізнаності про загрозу, що нависла над левами в дикій природі. Цей день привертає увагу до проблем охорони навколишнього середовища та збереження великих кішок у їхньому природному середовищі. Проводяться різні кампанії та заходи для збору коштів і підтримки ініціатив, спрямованих на збереження популяцій левів.

Іменини 10 серпня

Які сьогодні іменини: Афанасій, В’ячеслав, Роман.

Хто з відомих людей народився 10 серпня

1941 рік: український письменник, дипломат і громадський діяч Роман Лубківський зробив вагомий внесок у культурне життя та державні справи України.

1942 рік: Вадим Соснихін, відомий український футболіст, розпочав свою кар’єру, ставши важливою фігурою на футбольному полі.

2003 рік: Ілля Ковтун, талановитий український гімнаст, здобув визнання завдяки своїм досягненням у спортивній гімнастиці.

Пам’ятні дати 10 серпня