День лева та біодизеля: що ще святкують 10 серпня

Що святкують в Україні та світі 10 серпня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 10 серпня
День оновлення біографії
Цей день підкреслює важливість актуалізації особистих даних та професійної інформації. Це чудова нагода для перегляду та оновлення власних біографічних відомостей у резюме, соціальних мережах та інших платформах. Правильна і актуальна інформація допомагає підтримувати професійний імідж та знаходити нові можливості для кар’єрного росту.
Міжнародний день біодизеля
Святкування цього дня зосереджене на популяризації біодизеля як альтернативного пального, виготовленого з рослинних або тваринних олій. Це свято сприяє підвищенню обізнаності про переваги біодизеля, такі як зменшення викидів вуглецю та підтримка екологічних ініціатив. Підкреслюється також важливість переходу на більш чисті та стійкі види пального для збереження навколишнього середовища.
Міжнародний день влогінга
Цей день відзначає популярність та вплив влогів у сучасному медіапейзаже. Влогери з усього світу діляться своїм досвідом і знаннями, надаючи унікальний контент своїм глядачам. Свято сприяє підвищенню обізнаності про влогінг як важливу частину цифрової культури та створює можливості для розвитку нових талантів у сфері відеоблогінгу.
Всесвітній день лева
Святкування цього дня зосереджене на підвищенні обізнаності про загрозу, що нависла над левами в дикій природі. Цей день привертає увагу до проблем охорони навколишнього середовища та збереження великих кішок у їхньому природному середовищі. Проводяться різні кампанії та заходи для збору коштів і підтримки ініціатив, спрямованих на збереження популяцій левів.
Іменини 10 серпня
Які сьогодні іменини: Афанасій, В’ячеслав, Роман.
Хто з відомих людей народився 10 серпня
- 1941 рік: український письменник, дипломат і громадський діяч Роман Лубківський зробив вагомий внесок у культурне життя та державні справи України.
- 1942 рік: Вадим Соснихін, відомий український футболіст, розпочав свою кар’єру, ставши важливою фігурою на футбольному полі.
- 2003 рік: Ілля Ковтун, талановитий український гімнаст, здобув визнання завдяки своїм досягненням у спортивній гімнастиці.
Пам’ятні дати 10 серпня
- 1519 рік: Фернан Магеллан розпочинає своє перше навколосвітнє плавання.
- 1664 рік: Османська імперія та Священна Римська імперія укладають Вашварський мир.
- 1678 рік: Франція і Нідерланди підписують Німвегенські мирні договори.
- 1793 рік: Лувр відкриває свої двері для публіки.
- 1819 рік: Латиноамериканський борець за незалежність від Іспанії, Симон Болівар, захоплює столицю Колумбії, Боготу.
- 1821 рік: Міссурі стає 24-м штатом Сполучених Штатів Америки.
- 1846 рік: На кошти, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкривається перша науково-дослідна інституція США — Смітсонівський інститут.
- 1876 рік: В Онтаріо, Канада, здійснюється перший у світі міжміський телефонний дзвінок.
- 1945 рік: Японія оголошує про свою капітуляцію.
- 1966 рік: У Сполучених Штатах припиняють випуск банкноти номіналом 2 долари.
- 1995 рік: Українка Інесса Кравець встановлює світовий рекорд у потрійному стрибку на чемпіонаті в Гетеборзі — 15 м 50 см.
- 2012 рік: Набирає чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, який значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.