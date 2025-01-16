Праздники 16 января

День памяти Киборгов

Это особый день для памяти украинских военнослужащих, которые принимали участие в обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины. В январе 2015 года, после нескольких месяцев ожесточенных боев, украинские войска покинули Донецкий аэропорт, ставший символом мужества и преданности. Оборонявшие его воины получили прозвище «киборги» из-за своей выносливости, стойкости и героизма в борьбе с гораздо более сильным врагом. Они были готовы отдать свою жизнь за Украину, защищая важный стратегический объект.

День памяти Киборгов стал важной датой в украинском календаре для чествования их героизма, а также для напоминания о большой цене, которую заплатили украинские солдаты, защищая независимость страны. В этот день проводятся памятные мероприятия, церемонии, возложение цветов, а также организуются выставки и другие мероприятия, посвященные этим событиям.

Всемирный день группы The Beatles

Этот день не является официальным праздником, но он стал символом почитания творчества британской группы, изменившей историю музыки и культуры. The Beatles – это один из самых больших и влиятельных музыкальных коллективов всех времен. Группа была сформирована в Ливерпуле в 1960 году и состояла из Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Гаррисона и Ринго Старра. Их музыка, опыты со стилями, также инновации в студийной работе сделали их революционерами в промышленности. Их песни стали частью мирового культурного наследия, и сегодня они вдохновляют новые поколения.

Международный день острой и горячей пищи

Этот день был создан для того, чтобы отметить популярность и влияние острых и жгучих блюд на мировую кулинарию. Собственно, идея праздника заключается в признании важности специй, перцев, а также горячих блюд в разных культурах и кухнях мира. Острая пища, обычно содержащая различные виды перцев, таких как чили, хабанеро, или кайенский перец, является неотъемлемой частью многих национальных кухонь. Она придает пище не только особый вкус, но и имеет ряд полезных свойств для здоровья, в частности улучшает пищеварение, повышает аппетит и может помогать при простуде. Этот день способствует популяризации интересных рецептов, экспериментов в кулинарии с использованием специй и горячих ингредиентов, а также привлекает к культурам, где острая пища является основной частью рациона. Празднуют его разными мероприятиями, такими как кулинарные мастер-классы, дегустации, конкурсы на горячее блюдо, а также тематические фестивали.

Даты и события 16 января

929 год – Абд Ар-Рахман III наследует титул эмира Кордовы и провозглашает халифат;

1780 год – английский флот под командованием адмирала Джорджа Родни разбивает испанцев «в лунном сиянии» вблизи мыса св. Викентия и снимает осаду Гибралтара;

1918 год – Малый Совет принимает закон об Армии Украинской Народной Республики;

1919 год – в Киеве по поручению председателя Директории Симона Петлюры, для популяризации украинской музыкальной культуры за рубежом, музыкальным отделом Министерства образования УНР создается Украинская республиканская капелла;

1919 год – Украинская Директория объявляет войну большевистской России;

1920 год – в Париже проходит первое заседание Совета Лиги Наций без участия США;

1924 год – испанский летчик Пабло Пескара продерживается в воздухе на вертолете собственной конструкции 8 минут 13 секунд, пролетев более километра;

1954 год – город Проскуров переименовывают в Хмельницкий, а Каменец-Подольскую область – в Хмельницкую;

1957 год – в Ливерпуле открывается The Cavern Club, в котором начинает выступать группа «The Beatles»;

1964 год – на бульваре Сансет (Беверли-Гиллз, Калифорния) открывается ночной клуб Whisky a Go Go, становящийся стартовой площадкой для таких известных групп, как The Doors, Alice Cooper, System of a Down, Van Halen, Led Zeppelin, Kiss, Guns N’ Roses, AC/DC, Mötley Crüe;

1969 год – чешский студент Ян Палах совершает акт самосожжения в Праге на Вацлавской площади в знак протеста против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году;

1984 год – Майкл Джексон получает 8 статуэток «Грэмми» за альбом Thriller;

1991 год – коалиция 28 стран во главе с США вступает в войну в Персидском заливе против Ирака, что было ответом на вторжение Саддама Хусейна в Кувейт;

1992 год – Буркина-Фасо признает независимость Украины;

1997 год – компания Microsoft выпускает Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно становится бестселлером и завоевывает 80% рынка;

2002 год – Совет Безопасности ООН голосует за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан;

2003 год – Верховная Рада принимает Гражданский кодекс Украины;

2006 год – Элен Джонсон-Серлиф приносит присягу как президент Либерии, став первой женщиной-главой государства в Африке;

2014 год – в Украине принимают «законы о диктатуре» («Диктаторские законы 16 января»).

Кто родился 16 января