День Державного прапора: в Одесі урочисто підняли синьо-жовтий символ України (фото, відео)

Сьогодні, 23 серпня, відзначається свято одного із символів нашої держави — День Державного прапора. Сьогодні синьо-жовтий стяг підняли на адмінбудівлях, та прикрасили Воронцовський маяк.

З нагоди свята синьо-жовтий символ нашої держави підняли на Думській площі. Про це повідомили в Одеській міськраді.

Також Державний прапор сьогодні підняли на флагштоці перед будівлею Одеської обласної державної адміністрації.

Жовто-блакитний прапор сьогодні є символом, який єднає всіх українців — і в тилу, і на фронті. Особливу цінність державні символи набули для українців в часи, коли ми разом боронимо нашу країну.

Вітаю всіх зі святом! Хай цей прапор буде Прапором Перемоги та мирного щасливого життя в нашій ненці Україні, –

привітав одеситів заступник Одеського міського голови Олег Бриндак.

Також сьогодні на світанку величезний Державний Прапор підняли на Воронцовському маяку.

Розміри прапора 4,5 метри на 18 метрів. Прапор буде прикрашати Маяк два дні до вечора 24 серпня.

Головний маяк Півдня країни, яка веде визвольну боротьбу вже 1,5 року, має підсилювати всіх українців працювати заради перемоги, щоб ми з гордістю вивішували прапори України на всіх тимчасово окупованих територіях і шанували його, –

написала організаторка Вишиванкового фестивалю Наталя Мажарова.

Також вона нагадала, що цей захід до Дня Прапора ініціює вже 4 рік поспіль ГО «Вишиванковий фестиваль».

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