Новини Одеси та Одеської області

День Державного прапора: в Одесі урочисто підняли синьо-жовтий символ України (фото, відео)

День Державного прапора: в Одесі урочисто підняли синьо-жовтий символ України (фото, відео)

Сьогодні, 23 серпня, відзначається свято одного із символів нашої держави — День Державного прапора. Сьогодні синьо-жовтий стяг підняли на адмінбудівлях, та прикрасили Воронцовський маяк.

З нагоди свята синьо-жовтий символ нашої держави підняли на Думській площі. Про це повідомили в Одеській міськраді.

Також Державний прапор сьогодні підняли на флагштоці перед будівлею Одеської обласної державної адміністрації.

День прапора в Одесі
День прапора в Одесі

Жовто-блакитний прапор сьогодні є символом, який єднає всіх українців — і в тилу, і на фронті. Особливу цінність державні символи набули для українців в часи, коли ми разом боронимо нашу країну.

День прапора в Одесі

Вітаю всіх зі святом! Хай цей прапор буде Прапором Перемоги та мирного щасливого життя в нашій ненці Україні, –

привітав одеситів заступник Одеського міського голови Олег Бриндак.

Також сьогодні на світанку величезний Державний Прапор підняли на Воронцовському маяку.

Державний прапор на Воронцовському маяку

Розміри прапора 4,5 метри на 18 метрів. Прапор буде прикрашати Маяк два дні до вечора 24 серпня.

Головний маяк Півдня країни, яка веде визвольну боротьбу вже 1,5 року, має підсилювати всіх українців працювати заради перемоги, щоб ми з гордістю вивішували прапори України на всіх тимчасово окупованих територіях і шанували його, –

написала організаторка Вишиванкового фестивалю Наталя Мажарова.

Державний прапор на Воронцовському маяку

Також вона нагадала, що цей захід до Дня Прапора ініціює вже 4 рік поспіль ГО «Вишиванковий фестиваль».

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати