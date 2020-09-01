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День города Одесса 2020: за вход в зоопарк платить не придется

День города Одесса 2020: за вход в зоопарк платить не придется

В День города в Одессе – 2 сентября – вход в зоопарк будет бесплатным. 

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В связи с праздником там состоится торжественное открытие новой входной группы со стороны Преображенского парка.

На входе в Одесский зоопарк появилась арка в мавританском стиле. А также красивая площадь с озерами для птиц и мостом для посетителей, сообщает сайт мэрии  Одессы.

Также сделали парковку для автомобилей и автобусов.

Открытие входной группы будет 2 сентября в 12:30. Но 12:30 зоопарк будет закрыт.

Полную программу праздника Дня города “Одесская жизнь” публиковала ЗДЕСЬ. А как добраться домой после гала-концерта 2 сентября – узнайте ЗДЕСЬ.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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