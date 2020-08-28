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День города Одесса 2020: как добраться домой после гала-концерта

День города Одесса 2020: как добраться домой после гала-концерта

В Одессе в связи с празднованием Дня города 2 сентября продлят работу общественного транспорта. После праздничного гала-концерта воспользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами можно будет до часу ночи 3 сентября. 

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Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Продлят работу таких маршрутов: 

  • трамвайных маршрутов: №№ 3, 5, 7, 12, 10, 13, 28;
  • троллейбусных маршрутов: №№ 3, 7, 8, 9;
  • автобусных маршрутов: №№ 145, 148, 185, 20.

После окончания гала-концерта на Потемкинской лестнице будет организована целевая подача автобусов по направлениям:

в направлении движения к ж/м “Котовского” (по просп. Добровольского и ул. Семена Палия). Место дислокации автобусов – ул. Приморская (от Морвокзала до Военного спуска);

в направлении движения к ж/м “Таирова”, ж/м “Черемушки” (по ул. Космонавтов, просп. Небесной Сотни, ул. Ак. Королева, Люстдорфской дороге). Место дислокации автобусов – ул. Приморская (от Морвокзала до пл. Таможенной).

Смотрите также: Полная программа мероприятий в честь Дня города в Одессе.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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