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Через пандус и террариум: как попасть в Одесский зоопарк?

Через пандус и террариум: как попасть в Одесский зоопарк?

Продолжается строительство нового входа в одесский Зоопарк со стороны Преображенского парка. Кроме того, привычный вход в Зоопарк со стороны Новощепного ряда закрыт.

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Что касается будущего нового входа со стороны Преображенского парка, то, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», кроме новой арки, выполненной, как и ворота парка, в так называемом мавританском стиле, удалось увидеть и другие элементы строительства. В связи с тем, что металлическое ограждение было приоткрыто, мы смогли рассмотреть, как происходит обустройство будущей входной группы в наш зверинец.

Как сообщил на недавней пресс-конференции директор Зоопарка Игорь Беляков, новый вход откроется через полтора-два месяца.

– Парк с зоопарком станут одним эстетическим пространством. Зайдя к нам со стороны парка, посетители попадут на поляну с озерами, к которым будут вести мосты, — рассказал Игорь Беляков.

Ну а на сегодняшний день в связи с реконструкцией Новощепного ряда попасть в Зоопарк можно через пандус, ведущий к акватеррариуму. Не совсем удобно, но таковы реалии.

Временный вход в зоопарк.
Временный вход в зоопарк.
Временный вход в зоопарк.
Реконструкция
Реконструкция
Реконструкция
Реконструкция

Напомним, новая входная группа в Зоопарк — это лишь первый этап реконструкции Зоопарка. Полностью завершение работ планируется на 2022 год, когда одесский зверинец будет отмечать свое столетие.

Также мы рассказывали как попасть на Привоз.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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