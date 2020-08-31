Новости Одессы и Одесской области

День города Одесса 2020: Морвокзал превратят в сцену, Потемкинская лестница станет зрительным залом

В Одессе идет подготовка к празднованию Дня города, который будет 2 сентября. Совсем скоро на Морвокзале будет закончена установка мега-сцены, а Потемкинская лестница превратится в зрительный зал.

Сейчас на Морвокзале и исторической лестнице идут работы. Монтируется сцена, появились необходимые конструкции и на Потемкинской лестнице.

Движение транспорта по ул. Приморской, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», — свободно, а вот по эстакаде Морского вокзала – ограничено из-за проводимых работ.

Одесский эскалатор работает в привычном режиме. По Потемкинской лестнице можно свободно пройти — кроме тех мест, где уже установлены ограждения.

Полную, программу праздника “Одесская жизнь” публиковала ЗДЕСЬ. А как добраться домой после гала-концерта 2 сентября – узнайте ЗДЕСЬ.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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