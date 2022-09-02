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День рождения Одессы: кто стал новым почетным горожанином? (видео, фото)

День рождения Одессы: кто стал новым почетным горожанином? (видео, фото)

Сегодня, 2 сентября 2022 года, в День города Одессы, на Думской площади торжественно подняли Флаг Одессы. Также в этот день в городе стало на одного почетного горожанина больше, сообщили в мэрии.

В торжественном мероприятии, помимо городских и областных властей, приняли участие руководство подразделений ВСУ, воинские формирования, почетные граждане Одессы, представители дипломатического корпуса и общественности.

Церемония прошла при участии роты Почетного караула Военной академии и оркестра ВМС Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, в этот день городской голова вручил наградную атрибутику и удостоверение Почетного гражданина Одессы полному кавалеру орденов Маразли I, II и III степеней, члену Национального союза журналистов Украины, председателю Общественного совета Музея современного искусства Одессы и вице-президенту Всемирного клуба одесситов Евгению Голубовскому.

Леонид Голубовский, награждение-2

«Как всегда прав Окуджава – на фоне Пушкина снимается семейство. Пушкин в кадр отказался войти, но он с нами»,

– прокомментировал событие сам Голубовский.

Леонид Голубовский, награждение-3

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В то же время участники группы «Всемирный клуб одесситов» в Facebook признали, что достойнейший одессит достоин высокой награды любимого города и пожелали ему мира, здоровья и долгих лет жизни.

Фото пресс-службы Одесского горсовета и с Facebook-страницы Евгения Голубовского, видео Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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