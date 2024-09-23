День гордости бисексуалов и День жестовых языков: какие еще праздники и события отмечают 22 сентября

Международный день жестовых языков

23 сентября в мире и Украине празднуют Международный день жестовых языков. Этот праздник был начат в 2017 году Организацией Объединенных Наций с целью повысить осведомленность общества о важности жестовых языков и защите прав лиц с нарушением слуха. Жестовые языки являются естественными языками со своими уникальными правилами грамматики и синтаксиса, и общаются на них миллионы людей по всему миру. Основной целью этого дня является обеспечение равного доступа к образованию, рабочим местам и услугам для глухих людей, а также поддержание признания жестовых языков на официальном уровне в разных странах.

Неделя урологии

В этот же день, 23 сентября, начинается Неделя урологии. Мероприятие инициировала Европейская ассоциация урологов для того, чтобы привлечь внимание к проблемам урологического здоровья и повысить осведомленность об урологических заболеваниях. Во время Недели урологии организуются образовательные мероприятия, семинары и бесплатные медицинские осмотры, позволяющие людям узнать больше о профилактике и лечении болезней мочевыводящей системы, таких как рак мочевого пузыря или мочекаменная болезнь.

Международный день противодействия сексуальной эксплуатации и торговле женщинами и детьми

23 сентября также отмечается Международный день противодействия сексуальной эксплуатации и торговле женщинами и детьми. Этот день был введен в 1999 году во время Всемирной конференции Коалиции по торговле людьми и Женской конференции, которая состоялась в Бангладеше. Основная задача этого дня – привлечь внимание к масштабам сексуальной эксплуатации и незаконной торговли людьми, повысить осведомленность об этих проблемах и защитить права пострадавших женщин и детей.

Неделя приручения животных, которых трудно приручить

Еще 23 сентября начинается Неделя приручения животных, которых трудно приручить. Эту неделю отмечают ежегодно в последнюю полную неделю сентября, и в 2024 году она начинается именно в этот день. Эта инициатива направлена ​​на повышение уровня осведомленности о животных, которых трудно приручить или считают менее подходящими для домашнего содержания. В основном это дикие животные или домашние питомцы с особыми потребностями, требующими больше времени, терпения и усилий для приручения.

День борьбы с незавершением среднего образования детьми

23 сентября также отмечается День борьбы с незавершением среднего образования детьми. Этот день был начат в 2008 году французской Ассоциацией студенческого фонда города (AFEV) в сотрудничестве с другими организациями. Его целью является привлечение внимания к проблеме незавершения среднего образования и поиска путей его решения. Исследования показывают, что дети из социально неблагополучных или бедных семей чаще покидают школу, усиливающуюся психологическими факторами, такими как поведенческие расстройства или депрессии.

День гордости бисексуалов

23 сентября также отмечают День бисексуальности, известный как День гордости бисексуалов. Этот день начали в 1999 году три бисексуальных активистов из Америки: Венди Карри, Майкл Пейдж и Дж. Р. Уилбур. Главная цель этого дня – повысить осведомленность о бисексуальности, бороться с бифобией и маргинализацией бисексуалов как со стороны гетеросексуального, так и ЛГБТ-сообщества. Это также возможность для бисексуальных людей и их близких праздновать свою идентичность.

День образовательных технологий

Еще одна дата – 23 сентября празднуют День образовательных технологий. Этот праздник посвящен признанию влияния технологий на образование, начиная от первых слайд-проекторов и до современных инструментов онлайн-обучения. Технологии кардинально изменили подход к преподаванию и обучению, поэтому день отмечают в мире, признавая их важность в современном образовании.

Памятные даты 23 сентября:

1122 год — император Священной Римской империи Генрих V восстанавливает Папе Римскому право назначать епископов и возвращает церкви захваченные земли.

1595 год — правительство Испании принимает решение крестить индейское население Вест-Индии вместо истребления.

1648 год — в битве под Пилявцами Богдан Хмельницкий со своим войском разгромил польскую армию.

1846 год — Иоганн Галле и Генрих д’Арре открыли Нептун, восьмую планету Солнечной системы.

1848 год — американец Джон Куртис впервые производит жевательную резинку.

1913 год — француз Ролан Гаррос впервые пересек Средиземное море на самолете.

1918 год — Совет Министров Украинского Государства принимает решение о создании отдельного морского министерства.

1919 год — на заседании Директории и правительства УНР и ЗУНР принимают решение о немедленном началевоенных действий против армии Деникина.

1919 год — белогвардейцы устроили еврейский погром в Фастове.

1920 год — в Виннице открыли филиал Всенародной библиотеки Украины.

1921 год — в Праге вышел первый номер газеты «Общественный вестник», ставшей рупором Украинского общественного комитета.

1932 год — состоялось объединение Султаната Неджд и Королевства Хиджаз в единое государство — Королевство Неджда и Хиджаза.

1938 год — на Всемирной выставке в Нью-Йорке закладывают капсулу времени, которую планируют открыть через 5000 лет.

1944 год — началось переселение украинцев из Польши в РСФСР согласно Люблинскому соглашению.

1945 год — британские и французские войска заняли Сайгон, самый большой город Южного Вьетнама.

1991 год — Армения провозгласила независимость.

1992 год — на полигоне в Неваде произошел последний ядерный взрыв, произведенный США.

1993 год — Кабинет Министров Украины одобрил создание Национального совета по географическим названиям.

1998 год — Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая обязала Югославию прекратить боевые действия в Косово.

2002 год — в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии.

2008 год — презентована первая версия операционной системы Android.

В этот день родились: