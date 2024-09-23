День гордості бісексуалів та День жестових мов: які ще свята та події відзначають 22 вересня

Міжнародний день жестових мов

23 вересня у світі та в Україні святкують Міжнародний день жестових мов. Це свято було започатковане у 2017 році Організацією Об’єднаних Націй з метою підвищити обізнаність суспільства про важливість жестових мов та захист прав осіб з порушенням слуху. Жестові мови є природними мовами зі своїми унікальними правилами граматики та синтаксису, і на них спілкуються мільйони людей по всьому світу. Основною метою цього дня є забезпечення рівного доступу до освіти, робочих місць і послуг для глухих людей, а також підтримка визнання жестових мов на офіційному рівні в різних країнах.

Тиждень урології

Цього ж дня, 23 вересня, розпочинається Тиждень урології. Цей захід ініціювала Європейська асоціація урологів для того, щоб привернути увагу до проблем урологічного здоров’я та підвищити обізнаність про урологічні захворювання. Під час Тижня урології організовуються освітні заходи, семінари та безкоштовні медичні огляди, що надають людям змогу дізнатися більше про профілактику та лікування хвороб сечовивідної системи, таких як рак сечового міхура або сечокам’яна хвороба.

Міжнародний день протидії сексуальній експлуатації та торгівлі жінками і дітьми

23 вересня також відзначають Міжнародний день протидії сексуальній експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Цей день був запроваджений у 1999 році під час Всесвітньої конференції Коаліції проти торгівлі людьми та Жіночої конференції, що відбулася в Бангладеші. Основне завдання цього дня — привернути увагу до масштабів сексуальної експлуатації та незаконної торгівлі людьми, підвищити обізнаність про ці проблеми та захистити права постраждалих жінок і дітей.

Тиждень приручення тварин, яких важко приручити

Ще 23 вересня починається Тиждень приручення тварин, яких важко приручити. Цей тиждень відзначають щорічно в останній повний тиждень вересня, і у 2024 році він починається саме цього дня. Ця ініціатива спрямована на підвищення рівня поінформованості щодо тварин, яких важко приручити або вважають менш підходящими для домашнього утримання. Здебільшого це дикі тварини або домашні улюбленці з особливими потребами, що потребують більше часу, терпіння та зусиль для приручення.

День боротьби з незавершенням середньої освіти дітьми

23 вересня також відзначають День боротьби з незавершенням середньої освіти дітьми. Цей день започаткований у 2008 році французькою Асоціацією студентського фонду міста (AFEV) у співпраці з іншими організаціями. Його метою є привернення уваги до проблеми незавершення середньої освіти та пошуку шляхів для її розв’язання. Дослідження показують, що діти з соціально неблагополучних або бідних родин частіше покидають школу, що посилюється психологічними чинниками, такими як поведінкові розлади чи депресії.

День гордості бісексуалів

23 вересня також святкують День бісексуальності, відомий як День гордості бісексуалів. Цей день започаткували у 1999 році троє бісексуальних активістів з Америки: Венді Каррі, Майкл Пейдж та Дж. Р. Уїлбур. Головна мета цього дня — підвищити обізнаність про бісексуальність, боротися з біфобією та маргіналізацією бісексуалів як з боку гетеросексуальної, так і ЛГБТ-спільноти. Це також нагода для бісексуальних людей та їхніх близьких святкувати свою ідентичність.

День освітніх технологій

Ще одна дата — 23 вересня святкують День освітніх технологій. Це свято присвячене визнанню впливу технологій на освіту, починаючи від перших слайд-проекторів і до сучасних інструментів онлайн-навчання. Технології кардинально змінили підхід до викладання та навчання, тому цей день відзначають у світі, визнаючи їхню важливість у сучасній освіті.

Пам’ятні дати 23 вересня:

1122 рік — імператор Священної Римської імперії Генріх V відновлює Папі Римському право призначати єпископів і повертає церкві захоплені землі.

1595 рік — уряд Іспанії ухвалює рішення хрестити індіанське населення Вест-Індії замість винищення.

1648 рік — в битві під Пилявцями Богдан Хмельницький із своїм військом розгромив польську армію.

1846 рік — Йоганн Ґалле та Генріх д’Арре відкрили Нептун, восьму планету Сонячної системи.

1848 рік — американець Джон Куртіс вперше виготовляє жувальну гумку.

1913 рік — француз Ролан Гаррос вперше перетнув Середземне море на літаку.

1918 рік — Рада Міністрів Української Держави ухвалює рішення про створення окремого морського міністерства.

1919 рік — на засіданні Директорії та уряду УНР і ЗУНР ухвалюють рішення про негайний початок воєнних дій проти армії Денікіна.

1919 рік — білогвардійці влаштували єврейський погром у Фастові.

1920 рік — у Вінниці відкрили філію Всенародної бібліотеки України.

1921 рік — у Празі вийшов перший номер газети “Громадський вісник”, яка стала рупором Українського громадського комітету.

1932 рік — відбулося об’єднання Султанату Неджд та Королівства Хіджаз в єдину державу — Королівство Неджду і Хіджазу.

1938 рік — на Всесвітній виставці в Нью-Йорку закладають капсулу часу, яку планують відкрити через 5000 років.

1944 рік — почалося переселення українців з Польщі в УРСР згідно з Люблінською угодою.

1945 рік — британські та французькі війська зайняли Сайгон, найбільше місто Південного В’єтнаму.

1991 рік — Вірменія проголосила незалежність.

1992 рік — на полігоні в Неваді відбувся останній ядерний вибух, проведений США.

1993 рік — Кабінет Міністрів України схвалив створення Національної ради з географічних назв.

1998 рік — Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка зобов’язала Югославію припинити бойові дії в Косово.

2002 рік — у Бельгії набув чинності закон про евтаназію.

2008 рік — презентовано першу версію операційної системи Android.

Цього дня народилися: