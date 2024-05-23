День Героев и не только: праздники и события 23 мая

Праздники 23 мая

День Героев

Это национальный праздник, во время которого чествуют борцов за свободу и независимость нашего государства. Праздник был основан по инициативе представителей Организации украинских националистов. Он был создан во время Второго большого собрания, которое прошло в 1941 году в Кракове. На нем создали не только этот праздник, но также 22 января – День соборности, и 31 августа – День борьбы за независимость. Во времена Советского Союза праздник праздновали подпольно – о нем не забывала украинская диаспора. А широко известным всем украинцам праздник стал только в 1992 году.

День морской пехоты Украины

До 2018 года этот праздники отмечали в другой день – 16 ноября (именно в этот день состоялась первая присяга морской пехоты 1992 года). Позже дату празднования перенесли в связи со 100-летием Украинской революции, когда Павел Скоропадский утвердил указ о создании государственной морской пехоты. Это произошло в 1918 году.

Международный день Шардоне

Этот праздник посвящен одному из самых популярных белых вин в мире. Ежегодно оно приходится на четверг перед последним понедельником мая. Праздник был создан, чтобы почтить богатую историю и отличные вкусы Шардоне.

Всемирный день черепахи

Это очень важный экологический праздник, созданный по инициативе Американского общества по спасению черепах 2000 года. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы обратить внимание человечества на все те проблемы, по которым происходит массовая гибель черепах. Большинство из этих проблем появляются из-за вмешательства человека в природу.

Кстати, посетители Одесского зоопарка могут увидеть шпороносных черепах – это самая большая из африканских наземных черепах и третья по величине в мире после слоновой и гигантской черепах.

Всемирный день спортивной борьбы

Это достаточно молодой спортивный праздник, который начали праздновать всего несколько лет назад. Дату выбрали в честь первого мирового чемпионата по спортивной борьбе, который состоялся в 1904 году в Вене.

23 мая: важные события в Украине и мире

1430 год – в битве при Компьене бургундцы берут в плен Жанну д’Арк, которую впоследствии продали англичанам;

1533 год – брак короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской признают недействительным;

1536 год – основывают Португальскую инквизицию;

1592 год – в Венецианской республике инквизиция арестовывает итальянского философа Джордано Бруно, обвиненного в ереси;

1788 год – Южная Каролина ратифицирует Конституцию Соединенных Штатов как восьмой американский штат;

1846 год – мексикано-американская война: президент Мексики Мариано Паредес неофициально объявляет войну Соединенным Штатам;

1877 год – провозглашается полная независимость Румынии от Османской империи;

1911 год – в Лондоне начинается Первая Имперская конференция;

1927 год – в городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреливают машину, в которой находились одни из известнейших преступников мира – криминально-романтическая парочка Бонни Паркер и Клайд Берроу;

1938 год – Евгения Коновальца, полковника армии УНР и главу ОУН, убивает агент НКВД Павел Судоплатов;

1945 год – Вторая мировая война: Генрих Гиммлер совершает самоубийство;

1949 год – в Бонне провозглашают создание Федеративной Республики Германия;

1951 год – тибетцы подписывают соглашение по семнадцати пунктам с Китаем;

1984 год – главный врач США объявляет пассивное курение вредным для здоровья;

1988 год – прощание Мишеля Платини с большим футболом;

1995 год – выпускают первую версию языка программирования Java;

2006 год – Сербия признает результаты референдума о суверенитете Черногории;

2006 год – на Аляске извергается стратовулкан Маунт-Кливленд;

2008 год – открывают 46 станцию Киевского метрополитена – «Красный хутор»;

2015 год – по меньшей мере 30 человек погибает в результате наводнений и торнадо в Техасе, Оклахоме и на севере Мексики.

В этот день родились: