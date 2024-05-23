День Героїв і не лише: свята та події 23 травня

Свята 23 травня

День Героїв

Це національне свято, під час якого вшановують борців за свободу та незалежність нашої держави. Свято було започатковано з ініціативи представників Організації українських націоналістів. Воно було створено під час Других великих зборів, які відбулися 1941 року в Кракові. На ньому створили не лише це свято, але також 22 січня – День соборності та 31 серпня – День боротьби за незалежність. За Радянського Союзу свято святкували підпільно – про нього не забувала українська діаспора. А широко відомим усім українцям свято стало лише 1992 року.

День морської піхоти України

До 2018 року це свято відзначали другого дня – 16 листопада (саме цього дня відбулася перша присяга морської піхоти 1992 року). Пізніше дату святкування перенесли через 100-річчя Української революції, коли Павло Скоропадський затвердив указ про створення державної морської піхоти. Це сталося 1918 року.

Міжнародний день Шардоне

Це свято присвячене одному з найпопулярніших білих вин у світі. Щороку воно припадає на четвер перед останнім понеділком травня. Свято було створено, щоб вшанувати багату історію та відмінні смаки Шардоне.

Всесвітній день черепахи

Це дуже важливе екологічне свято, створене з ініціативи Американського товариства з порятунку черепах 2000 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб звернути увагу людства на всі ті проблеми, через які відбувається масова загибель черепах. Більшість із цих проблем з’являються через втручання людини в природу.

До речі, відвідувачі Одеського зоопарку можуть побачити шпороносних черепах – це найбільша з африканських наземних черепах і третя за величиною у світі після слонової та гігантської черепах.

Всесвітній день спортивної боротьби

Це досить молоде спортивне свято, яке почали святкувати лише кілька років тому. Дату обрали на честь першого світового чемпіонату зі спортивної боротьби, що відбувся 1904 року у Відні.

23 травня: важливі події в Україні та світі

1430 рік – у битві при Комп’єні бургундці беруть у полон Жанну д’Арк, яку згодом продали англійцям;

1533 рік – шлюб короля Генріха VIII з Катериною Арагонською визнають недійсним;

1536 рік – засновують Португальську інквізицію;

1592 рік – у Венеціанській республіці інквізиція заарештовує італійського філософа Джордано Бруно, звинуваченого в єресі;

1788 – Південна Кароліна ратифікує Конституцію Сполучених Штатів як восьмий американський штат;

1846 – мексикано-американська війна: президент Мексики Маріано Паредес неофіційно оголошує війну Сполученим Штатам;

1877 – проголошується повна незалежність Румунії від Османської імперії;

1911 рік – у Лондоні розпочинається Перша Імперська конференція;

1927 рік – у містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстрілюють машину, в якій перебували одні з найвідоміших злочинців світу – кримінально-романтична парочка Бонні Паркер та Клайд Берроу;

1938 рік – Євгена Коновальця, полковника армії УНР та голову ОУН, вбиває агент НКВС Павло Судоплатов;

1945 рік – Друга світова війна: Генріх Гіммлер вчиняє самогубство;

1949 рік – у Бонні проголошують створення Федеративної Республіки Німеччина;

1951 рік – тибетці підписують угоду щодо сімнадцяти пунктів з Китаєм;

1984 – головний лікар США оголошує пасивне куріння шкідливим для здоров’я;

1988 рік – прощання Мішеля Платіні з великим футболом;

1995 рік – випускають першу версію мови програмування Java;

2006 рік – Сербія визнає результати референдуму про суверенітет Чорногорії;

2006 рік – на Алясці викидається стратовулкан Маунт-Клівленд;

2008 рік – відкривають 46 станцію Київського метрополітену – «Червоний хутір»;

2015 рік – щонайменше 30 людей гине внаслідок повеней та торнадо у Техасі, Оклахомі та на півночі Мексики.

Цього дня народилися: