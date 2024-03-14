День добровольца и праздник ученых: чем примечательна дата 14 марта

Сегодня, 14 марта, в Украине и в мире отмечается ряд интересных праздников. А еще в этот день родился один из самых знаменитых и гениальных ученых. Рассказываем о наиболее примечательных датах и событиях сегодняшнего дня.
Праздники 14 марта
День украинского добровольца
Этот праздник был установлен Верховной Радой Украины 17 января 2017 года. Дату выбрали не случайно: именно в этот день 2014 году в Новую Петровку прибыли первые добровольцы с Майдана, чтобы проходить боевую подготовку. Главная цель этого дня состоит в укреплении патриотического духа. Также это возможность поблагодарить воинов-добровольцев, защищающих наше государство.
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День гения
А еще 14 марта – праздник ученых или День гения. Этот праздник был учрежден в честь дня рождения Альберта Эйнштейна – автора теории относительности и нобелевского лауреата. Журнал Time даже провозгласил Эйнштейна Человеком века. Интересно, что после смерти ученого его мозг сохранили для исследования.
День вопросов
В честь дня рождения Альберта Эйнштейна основан еще один сегодняшний праздник – Международный день вопросов. Этот праздник – своего рода напоминание о важности задавать вопросы и искать на них ответы. Его цель – способствовать любознательности и мотивировать к обучению.
День школьного питания
Международный день школьного питания – событие, подчеркивающее, насколько важно правильное питание в образовательных учреждениях. Его цель – помочь повысить осведомленность о роли правильного питания в школах и о том, как оно влияет на успеваемость и благополучие детей.
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День числа «Пи»
А еще 14 марта – Международный день числа «Пи». Его придумал физик Ларри Шоу в 1987 году. Число «Пи» является отношением длины окружности к его диаметру. Оно было известно ученым еще в древнем мире. К примеру, Архимед подсчитал его точно, а сам знак числа появился только в 1706 году.
День математики
Также 14 марта празднуют Международный день математики. Это праздник был создан по инициативе Международного математического союза в ноябре 2019 года во время конференции ЮНЕСКО. Дату празднования выбрали в честь Международного дня «Пи» и первых трех знаков этой математической константы (3,14 – по американской системе записи это 14 марта).
День борьбы с плотинами
Международный день борьбы с плотинами (Международный день рек) основала американская организация «Международная сеть рек» в марте 1997 года. Главная его цель состоит в повышении осведомленности людей об отрицательном влиянии плотин на экосистему рек.
День почки
14 марта также отмечается Всемирный день почки. Дата была основана Международной федерацией почечного фонда вместе с Всемирным нефрологическим обществом в 2006 году. В 2008 году к этому обществу присоединилась и Украина.
Памятные даты 14 марта
- 1489 год – королева Кипра Екатерина Корнаро вынуждена продать свое королевство Венеции;
- 1492 год – кастильская королева Изабелла приказывает выслать 150 тыс евреев из Испании, если они не примут католичество;
- 1839 год – выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин «фотография»;
- 1900 год – закон США устанавливает золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 грамма чистого золота;
- 1914 год – летчик Петр Нестеров и механик Руденко осуществляют первый авиаперелет из Киева в Одессу;
- 1917 год – в Киеве начинается Съезд кооператоров Киевщины (длился 2 дня);
- 1923 год – Совет Послов государств Антанты принимает окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни к Польше, признав их аннексией;
- 1939 год – провозглашают Первую словацкую республику;
- 1956 год – Ampex представляет в Чикаго первый практичный видеомагнитофон VRX-1000;
- 1958 год – сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии;
- 1990 год – во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, поднимают национальный символ – флаг Украины;
- 1994 год – выпускают релиз Linux 1.0.0;
- 2014 год – в Харькове на Рымарской улице происходит первый в российско-украинской войне бой с применением огнестрельного оружия;
- 2014 год – первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибывают на полигон Новые Петровцы с целью формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской вооруженной агрессии.
В этот день родились:
- 1804 – австрийский композитор, скрипач, дирижр Йоганн Штраус;
- 1872 – украинский живописец и педагог Алекса Новаковский;
- 1878 – физик, лауреат Нобелевской премии 1921 года Альберт Эйнштейн;
- 1937 год – украинский режиссер и актер Владимир Савельев;
- 1940 год – переводчик, писатель, литературный редактор Шовкун Виктор Иосифович;
- 1970 год – украинский хоккеист и тренер Виталий Литвиненко.