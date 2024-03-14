День добровольца и праздник ученых: чем примечательна дата 14 марта

Праздники 14 марта

День украинского добровольца

Этот праздник был установлен Верховной Радой Украины 17 января 2017 года. Дату выбрали не случайно: именно в этот день 2014 году в Новую Петровку прибыли первые добровольцы с Майдана, чтобы проходить боевую подготовку. Главная цель этого дня состоит в укреплении патриотического духа. Также это возможность поблагодарить воинов-добровольцев, защищающих наше государство.

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День гения

А еще 14 марта – праздник ученых или День гения. Этот праздник был учрежден в честь дня рождения Альберта Эйнштейна – автора теории относительности и нобелевского лауреата. Журнал Time даже провозгласил Эйнштейна Человеком века. Интересно, что после смерти ученого его мозг сохранили для исследования.

День вопросов

В честь дня рождения Альберта Эйнштейна основан еще один сегодняшний праздник – Международный день вопросов. Этот праздник – своего рода напоминание о важности задавать вопросы и искать на них ответы. Его цель – способствовать любознательности и мотивировать к обучению.

День школьного питания

Международный день школьного питания – событие, подчеркивающее, насколько важно правильное питание в образовательных учреждениях. Его цель – помочь повысить осведомленность о роли правильного питания в школах и о том, как оно влияет на успеваемость и благополучие детей.

День числа «Пи»

А еще 14 марта – Международный день числа «Пи». Его придумал физик Ларри Шоу в 1987 году. Число «Пи» является отношением длины окружности к его диаметру. Оно было известно ученым еще в древнем мире. К примеру, Архимед подсчитал его точно, а сам знак числа появился только в 1706 году.

День математики

Также 14 марта празднуют Международный день математики. Это праздник был создан по инициативе Международного математического союза в ноябре 2019 года во время конференции ЮНЕСКО. Дату празднования выбрали в честь Международного дня «Пи» и первых трех знаков этой математической константы (3,14 – по американской системе записи это 14 марта).

День борьбы с плотинами

Международный день борьбы с плотинами (Международный день рек) основала американская организация «Международная сеть рек» в марте 1997 года. Главная его цель состоит в повышении осведомленности людей об отрицательном влиянии плотин на экосистему рек.

День почки

14 марта также отмечается Всемирный день почки. Дата была основана Международной федерацией почечного фонда вместе с Всемирным нефрологическим обществом в 2006 году. В 2008 году к этому обществу присоединилась и Украина.

Памятные даты 14 марта

1489 год – королева Кипра Екатерина Корнаро вынуждена продать свое королевство Венеции;

1492 год – кастильская королева Изабелла приказывает выслать 150 тыс евреев из Испании, если они не примут католичество;

1839 год – выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использует термин «фотография»;

1900 год – закон США устанавливает золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 грамма чистого золота;

1914 год – летчик Петр Нестеров и механик Руденко осуществляют первый авиаперелет из Киева в Одессу;

1917 год – в Киеве начинается Съезд кооператоров Киевщины (длился 2 дня);

1923 год – Совет Послов государств Антанты принимает окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни к Польше, признав их аннексией;

1939 год – провозглашают Первую словацкую республику;

1956 год – Ampex представляет в Чикаго первый практичный видеомагнитофон VRX-1000;

1958 год – сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии;

1990 год – во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, поднимают национальный символ – флаг Украины;

1994 год – выпускают релиз Linux 1.0.0;

2014 год – в Харькове на Рымарской улице происходит первый в российско-украинской войне бой с применением огнестрельного оружия;

2014 год – первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибывают на полигон Новые Петровцы с целью формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской вооруженной агрессии.

В этот день родились: