День добровольця та свято вчених: чим примітна дата 14 березня

Свята 14 березня

День українського добровольця

Це свято було встановлено Верховною Радою України 17 січня 2017 року. Дату обрали не випадково: саме цього дня 2014 року до Нової Петрівки прибули перші добровольці з Майдану, щоби проходити бойову підготовку. Головна мета цього дня полягає у зміцненні патріотичного духу. Також це можливість подякувати воїнам-добровольцям, які захищають нашу державу.

Читайте також: 14 березня ми відзначаємо День українського добровольця

День генія

А ще 14 березня – свято вчених чи День генія. Це свято було започатковано на честь дня народження Альберта Ейнштейна – автора теорії відносності та нобелівського лауреата. Журнал Time навіть проголосив Ейнштейна Людиною століття. Цікаво, що після смерті вченого його мозок зберігли для дослідження.

День питань

На честь дня народження Альберта Ейнштейна започатковано ще одне сьогоднішнє свято – Міжнародний день питань. Це свято – свого роду нагадування про важливість ставити запитання та шукати на них відповіді. Його мета – сприяти допитливості та мотивувати до навчання.

День шкільного харчування

Міжнародний день шкільного харчування – подія, що підкреслює, наскільки важливим є правильне харчування в освітніх закладах. Його мета – допомогти підвищити поінформованість про роль правильного харчування у школах та про те, як воно впливає на успішність та благополуччя дітей.

День числа «Пі»

А ще 14 березня – Міжнародний день числа «Пі». Його вигадав фізик Ларрі Шоу у 1987 році. Число «Пі» є ставленням довжини кола до його діаметра. Воно було відоме вченим ще у стародавньому світі. Наприклад, Архімед підрахував його точно, а сам знак числа з’явився лише 1706 року.

День математики

Також 14 березня відзначають Міжнародний день математики. Це свято було створено з ініціативи Міжнародної математичної спілки у листопаді 2019 року під час конференції ЮНЕСКО. Дату святкування обрали на честь Міжнародного дня «Пі» та перших трьох знаків цієї математичної константи (3,14 – за американською системою запису це 14 березня).

День боротьби з греблями

Міжнародний день боротьби з греблями (Міжнародний день рік) заснувала американська організація «Міжнародна мережа рік» у березні 1997 року. Головна його мета полягає у підвищенні обізнаності людей про негативний вплив гребель на екосистему річок.

День нирки

14 березня також відзначається Всесвітній день нирки. Дата була заснована Міжнародною федерацією ниркового фонду разом із Всесвітнім нефрологічним товариством у 2006 році. 2008 року до цього товариства приєдналася і Україна.

Пам’ятні дати 14 березня

1489 рік – королева Кіпру Катерина Корнаро змушена продати своє королівство Венеції;

1492 рік – кастильська королева Ізабелла наказує вислати 150 тис. євреїв з Іспанії, якщо вони не приймуть католицтва;

1839 – виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використовує термін «фотографія»;

1900 рік – закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грама чистого золота;

1914 рік – льотчик Петро Нестеров та механік Руденко здійснюють перший авіапереліт з Києва до Одеси;

1917 рік – у Києві починається З’їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні);

1923 рік – Рада Послів держав Антанти ухвалює остаточне рішення про приєднання Східної Галичини та Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексією;

1939 рік – проголошують Першу словацьку республіку;

1956 рік – Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;

1958 рік – сертифікований перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 рік – у Львівській області у Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ – прапор України;

1994 рік – випускають реліз Linux 1.0.0;

2014 рік – у Харкові на Римарській вулиці відбувається перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;

2014 рік – перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибувають на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Цього дня народилися: