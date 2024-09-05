День благотворительности и туристических журналов: какие праздники отмечают 5 сентября

Праздники 5 сентября

Всемирный день туристических журналов

Этот праздник подчеркивает важную роль, которую играют туристические журналисты в продвижении ответственного туризма, повышении осведомленности о культурном разнообразии и решении глобальных проблем. Этот день был основан в 2018 году на Конгрессе туристических журналистов в Игуасу, Аргентина, по инициативе Всемирной организации туристической журналистики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). Цель праздника – признание и поддержка нравственного освещения событий, что способствует толерантности, межкультурному взаимопониманию и экологической устойчивости.

Международный день женщин коренных народов

Этот праздник был основан в 1983 году во время Второй встречи организаций и движений Америки в Тихуанаке, Боливия. Дата была выбрана в честь Бартолины Сисы, лидера аймара, которая вместе со своим мужем Тупаком Катари возглавила восстание аймара-кечуа против испанских колонизаторов в Перу. Этот день – дань уважения женщинам коренных народов, которые демонстрируют устойчивость, силу и преданность в сохранении своих культур, языков и традиций. Женщины коренных народов играют важную роль в своих общинах, являясь хранительницами знаний и традиций, а также защитницами социальной справедливости.

Всемирный день множественной миеломы

Цель этого дня – повысить осведомленность о множественной миеломе, редком виде рака, который поражает плазматические клетки костного мозга. Множественная миелома составляет примерно 1% всех онкологических заболеваний в мире. Симптомы включают стойкие боли в костях, проблемы с функцией почек и повторяющиеся бактериальные инфекции. К сожалению, диагностика часто происходит на поздних стадиях, что затрудняет лечение.

Международный день благотворительности

Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 2012 года с целью повышения осведомленности о важности благотворительности и волонтерской деятельности. Дата была выбрана в честь Матери Терезы, умершей 5 сентября 1997 года. Международный день благотворительности направлен на поощрение диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций, а также на поддержку нуждающихся в помощи. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как благотворительные акции, марафоны, концерты и прочие события, направленные на сбор средств и поддержку благотворительных организаций.

Памятные даты 5 сентября

1015 год – в борьбе за киевский престол князь Святополк убивает брата Глеба;

1755 год – британские власти начинают депортацию французских поселенцев из Новой Шотландии (Канада);

1793 год – Французский национальный конгресс устанавливает Режим Террора для защиты революции;

1800 год – Королевство Великобритании захватывает Мальту;

1918 год – Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка – первая кинозвезда;

1929 год – премьер Французской республики Аристид Бриан предлагает объединить европейские государства в одно;

1939 год – США провозглашают нейтралитет во Второй мировой войне;

1957 год – вышел в свет роман Джека Керуака «На дороге» – одна из лучших книг о поколениях битников;

1964 год – группа The Animals занимает первое место в американском гитараде со своей версией песни «The House of the Rising Sun»;

2014 год – в засаде под Веселой Горой и Цветными Песками в Луганской области украинские войска теряют 42 бойца погибшими и пропавшими без вести;

2019 год – заявлено о начале работы Высшего антикоррупционного суда, создание которого со статусом специального противоречит нормам Конституции Украины.

В этот день родились: