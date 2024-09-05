День благодійності та туристичних журналів: які свята відзначають 5 вересня

Свята 5 вересня

Всесвітній день туристичних журналів

Це свято підкреслює важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні поінформованості про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем. Цей день було засновано у 2018 році на Конгресі туристичних журналістів в Ігуасу, Аргентина, з ініціативи Всесвітньої організації туристичної журналістики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). Мета свята – визнання та підтримка морального висвітлення подій, що сприяє толерантності, міжкультурному взаєморозумінню та екологічній стійкості.

Міжнародний день жінок корінних народів

Це свято було засноване у 1983 році під час Другої зустрічі організацій та рухів Америки у Тихуанаку, Болівія. Дата була обрана на честь Бартолін Сіси, лідера аймара, яка разом зі своїм чоловіком Тупаком Катарі очолила повстання аймара-кечуа проти іспанських колонізаторів у Перу. Цей день – данина поваги жінкам корінних народів, які демонструють стійкість, силу та відданість у збереженні своїх культур, мов та традицій. Жінки корінних народів відіграють важливу роль у своїх громадах, будучи охоронцями знань та традицій, а також захисниками соціальної справедливості.

Всесвітній день множинної мієломи

Мета цього дня – підвищити поінформованість про множинну мієлому, рідкісний вид раку, який вражає плазматичні клітини кісткового мозку. Множинна мієлома становить приблизно 1% усіх онкологічних захворювань у світі. Симптоми включають стійкі болі в кістках, проблеми з функцією нирок і бактеріальні інфекції, що повторюються. На жаль, діагностика часто відбувається на пізніх стадіях, що ускладнює лікування.

Міжнародний день благодійності

Це свято було започатковано Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 2012 року з метою підвищення обізнаності щодо важливості благодійності та волонтерської діяльності. Дата була обрана на честь Матері Терези, яка померла 5 вересня 1997 року. Міжнародний день благодійності спрямований на заохочення діалогу між людьми різних культур, релігій та цивілізацій, а також на підтримку тих, хто потребує допомоги. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як благодійні акції, марафони, концерти та інші події, спрямовані на збирання коштів та підтримку благодійних організацій.

Пам’ятні дати 5 вересня

1015 рік – у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;

1755 рік – британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);

1793 – Французький національний конгрес встановлює Режим Терору для захисту революції;

1800 рік – Королівство Великобританії захоплює Мальту;

1918 рік – Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка – перша кінозірка;

1929 рік – прем’єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об’єднати європейські держави в одну;

1939 рік – США проголошують нейтралітет у Другій світовій війні;

1957 рік – вийшов у світ роман Джека Керуака «На дорозі» – одна з найкращих книг про покоління битників;

1964 рік – гурт The Animals посідає перше місце в американському гітараді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun»;

2014 рік – у засідці під Веселою Горою та Кольоровими Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійці загиблими та зниклими безвісти;

2019 рік – заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального суперечить нормам Конституції України.

Цього дня народилися: