Новости Одессы и Одесской области

Читатели «Одесской Жизни» могут получить бесплатные юридические консультации и пообщаться с юристом

Читатели «Одесской Жизни» могут получить бесплатные юридические консультации и пообщаться с юристом

Редакция «Одесской Жизни» начинает постоянное общение с юристом. Вам будут предоставлены консультации по разным отраслям права — семейного, трудового, земельного, хозяйственного, гражданского, административного, в области коммунальных услуг и в области энергетики.

Наш автор – Виктория Гусакова, профессиональный юрист. Ее опыт работы – 22 года, образование – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Виктория работает с договорами, предоставляет юридические консультации, имеет опыт представительства в судах (местных, хозяйственных, апелляционных). Она также внештатный юрист газеты«На пенсии», еще одного, кроме “Одесской Жизни”, проекта издательства “Центр Медиа”.

Вікторія Гусакова

Виктория Гусакова

Вам, эксклюзивно на наших платформах, будут предоставлены консультации по разным отраслям.права:

  • семейного;
  • трудового;
  • земельного;
  • хозяйственного;
  • гражданское право;
  • административного;
  • в области коммунальных услуг и энергетики.

Вы можете прочитать статьи от юриста на актуальные для Вас темы, посоветоваться о:

  • составление писем;
  • исковых заявлений и других процессуальных документах;
  • других юридических вопросах.

ЗАМЕТЬТЕ! Принимаются только письменные вопросы, ответы предоставляются в виде публикаций на страницах «Одесской Жизни».

Пишите на в сообщениях страницы ОЖ в Facebook, в комментариях под этим постом, на электронную почту: [email protected] или по адресу: Ул. Маршала Говорова, 2, офис 314. Город Одесса, 65058.

Ждем Ваших писем и предложений!

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Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

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+38 (048) 734-22-77
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