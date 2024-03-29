Читатели «Одесской Жизни» могут получить бесплатные юридические консультации и пообщаться с юристом

Наш автор – Виктория Гусакова, профессиональный юрист. Ее опыт работы – 22 года, образование – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Виктория работает с договорами, предоставляет юридические консультации, имеет опыт представительства в судах (местных, хозяйственных, апелляционных). Она также внештатный юрист газеты«На пенсии», еще одного, кроме “Одесской Жизни”, проекта издательства “Центр Медиа”.

Вам, эксклюзивно на наших платформах, будут предоставлены консультации по разным отраслям.права:

семейного;

трудового;

земельного;

хозяйственного;

гражданское право;

административного;

в области коммунальных услуг и энергетики.

Вы можете прочитать статьи от юриста на актуальные для Вас темы, посоветоваться о:

составление писем;

исковых заявлений и других процессуальных документах;

других юридических вопросах.

ЗАМЕТЬТЕ! Принимаются только письменные вопросы, ответы предоставляются в виде публикаций на страницах «Одесской Жизни».

Пишите на в сообщениях страницы ОЖ в Facebook, в комментариях под этим постом, на электронную почту: [email protected] или по адресу: Ул. Маршала Говорова, 2, офис 314. Город Одесса, 65058.

Ждем Ваших писем и предложений!