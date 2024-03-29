Читатели «Одесской Жизни» могут получить бесплатные юридические консультации и пообщаться с юристом

Редакция «Одесской Жизни» начинает постоянное общение с юристом. Вам будут предоставлены консультации по разным отраслям права — семейного, трудового, земельного, хозяйственного, гражданского, административного, в области коммунальных услуг и в области энергетики.
Наш автор – Виктория Гусакова, профессиональный юрист. Ее опыт работы – 22 года, образование – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Виктория работает с договорами, предоставляет юридические консультации, имеет опыт представительства в судах (местных, хозяйственных, апелляционных). Она также внештатный юрист газеты«На пенсии», еще одного, кроме “Одесской Жизни”, проекта издательства “Центр Медиа”.
Вам, эксклюзивно на наших платформах, будут предоставлены консультации по разным отраслям.права:
- семейного;
- трудового;
- земельного;
- хозяйственного;
- гражданское право;
- административного;
- в области коммунальных услуг и энергетики.
Вы можете прочитать статьи от юриста на актуальные для Вас темы, посоветоваться о:
- составление писем;
- исковых заявлений и других процессуальных документах;
- других юридических вопросах.
ЗАМЕТЬТЕ! Принимаются только письменные вопросы, ответы предоставляются в виде публикаций на страницах «Одесской Жизни».
Пишите на в сообщениях страницы ОЖ в Facebook, в комментариях под этим постом, на электронную почту: [email protected] или по адресу: Ул. Маршала Говорова, 2, офис 314. Город Одесса, 65058.
Ждем Ваших писем и предложений!