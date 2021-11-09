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День ангела 9 ноября: у кого?

День ангела 9 ноября: у кого?

Сегодня, 9 ноября, день ангела отмечают Капитолины.

Происхождение имени Капитолина

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Имя Капитолина произошло от названия одного из семи холмов, на которых возник Древний Рим, — Капитолий. У этого имени есть несколько производных форм: Капитолинка, Капитошка, Капа, Капка, Капуля, Капуша, Кана, Толя, Тоня, Лина, Лита.

Какой характер Капитолины?

Считается, что женщина с таким именем уравновешенна, целеустремленна и терпима к недостаткам других людей. Она снисходительно относится к слабостям окружающих, что делает общение с ней очень приятным.

К решению любых задач Капиталина подходит основательно и последовательно. Однако повышенное чувство ответственности за свои и чужие поступки отнюдь не делает её сухой и скучной, напротив — её душевность и терпимость привлекают к ней множество людей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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