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Дело Стерненко: одесская полиция будет проверять арестованного в Киеве

Дело Стерненко: одесская полиция будет проверять арестованного в Киеве

Шевченковский суд Киева внес коррективы в постановление о круглосуточном домашнем аресте Сергея Стерненко.

Это бывший глава одесской ячейки «Правого сектора», которому предъявили подозрение в совершении умышленного убийства.

15 июня суд решил оставить Стерненко под арестом по месту регистрации. Однако этим местом оказалась воинская часть в Одессе, куда арестованного вряд ли впустили бы.

В связи с этим 16 июня суд изменил место ареста на адрес фактического проживания Стерненко в Киеве.

Но контролировать подозреваемого все же должна одесская полиция, сообщает УНИАН.

Ранее активист заявлял, что в ближайшее время его могут арестовать и поместить в СИЗО.

«Одесская жизнь» писала, что на бывшего лидера ячейки Правого сектора в Одессе Стерненко совершено три нападения. Во время последнего (в мае 2018 года) Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. От ранений тот погиб. Второй нападавший — жив.

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