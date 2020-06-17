Дело Стерненко: одесская полиция будет проверять арестованного в Киеве

Это бывший глава одесской ячейки «Правого сектора», которому предъявили подозрение в совершении умышленного убийства.

15 июня суд решил оставить Стерненко под арестом по месту регистрации. Однако этим местом оказалась воинская часть в Одессе, куда арестованного вряд ли впустили бы.

В связи с этим 16 июня суд изменил место ареста на адрес фактического проживания Стерненко в Киеве.

Но контролировать подозреваемого все же должна одесская полиция, сообщает УНИАН.

Ранее активист заявлял, что в ближайшее время его могут арестовать и поместить в СИЗО.

«Одесская жизнь» писала, что на бывшего лидера ячейки Правого сектора в Одессе Стерненко совершено три нападения. Во время последнего (в мае 2018 года) Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. От ранений тот погиб. Второй нападавший — жив.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.