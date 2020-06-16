Суд потребовал ареста для одесского активиста Стерненко: возник курьез

Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве.

О решении суда сам Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, отметив что выполнить такое решение будет сложно, поскольку адресом его регистрации является воинская часть в Одессе.

По словам Стерненко, решение суда будет пересмотрено в ближайшее время.

Судебное заседание сопровождалось уличными беспорядками.

Ранее активист заявлял, что в ближайшее время его могут арестовать и поместить в СИЗО.

«Одесская жизнь» писала, что на бывшего лидера ячейки Правого сектора в Одессе Стерненко совершено три нападения. Во время последнего (в мае 2018 года) Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. От ранений тот погиб. Второй нападавший — жив.

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