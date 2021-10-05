Украинский консул сегодня посетила в тюрьме экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. А пограничники выясняют, как политик покинул Украину.

Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб нет

Посещение украинским дипломатом грузинской тюрьмы было вызвано тем, что у Михаила Саакашвили украинское гражданство.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко передал слова консула, что «Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал».

Украинские дипломаты в Грузии оказывали и будут оказывать консульскую и правовую помощь Саакашвили как гражданину Украины.

Также консульство взаимодействует адвокатами Саакашвили.

Одесского экс-губернатора и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили арестовали в Грузии после того, как он 1 октября вернулся на родину, чтобы поддержать грузинскую оппозицию на парламентских выборах.

Причиной ареста стало то, что против него в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, связанных с его действиями как президента этой страны.

Руководитель украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит Саакашвили, как своего гражданина и будет добиваться его возвращения.

Пограничники в Одессе расследуют, как Саакашвили покинул Украину

В тоже в время в самой Украине выясняют, как политик покинул территорию страны. Потому что в базе данных выезжающих граждан он не отмечен. Как сообщает издание «Думская», одесские пограничники проводит служебное расследование, как такое могло случиться. Ранее этот источник писал, что Саакашвили попал в Грузию на пароме, который связывает порт Черноморска в Одесской области с грузинским Батуми. Якобы, политик спрятался в фургоне, который перевозил овощи.

С 30 мая 2015-го по 9 ноября 2016 года Михаил Саакашвили руководил Одесской областной государственной администрацией. Сейчас в Украине он занимает должность председателя Исполнительного комитета реформ Национального совета реформ, работающего при президенте Украины Владимире Зеленском.

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