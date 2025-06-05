В Одессе суд повторно рассмотрит ходатайство прокуратуры о применении принудительных медицинских мер к 43-летней местной жительнице, которая 7 октября 2024 года пыталась поднять российский триколор на Европейской площади.

Женщину подозревают по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины — оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины. По данным следствия, она находится в состоянии невменяемости и не осознает свои действия, поэтому прокуратура требует оказания ей психиатрической помощи.

Ранее Приморский суд отказался удовлетворить ходатайство, указав на нарушения в оформлении документов, в частности отсутствие законного представителя подозреваемой на заседании. Кроме того, женщина просила привлечь в качестве представителя «своего Ангела-хранителя».

Прокуратура обжаловала это решение, и 4 июня Апелляционный суд удовлетворил жалобу, постановив пересмотреть ходатайство в Приморском райсуде Одессы.

Инцидент произошел вечером 7 октября 2024 года, когда женщина залезла на постамент в центре Одессы с российским флагом. Очевидцы помешали ей выполнить задуманное, а полиция изъяла вещественные доказательства и установила личность.

Теперь суд решит, подлежит ли подозреваемая принудительному психиатрическому лечению.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как женщина справила нужду на Европейской площади и осквернила флаг Украины.

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