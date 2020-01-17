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Новости Одессы и Одесской области

Дельфинотерапия для ветеранов АТО: как военные проходят реабилитацию в Одессе

Дельфинотерапия для ветеранов АТО: как военные проходят реабилитацию в Одессе

Одесские волонтеры занялись проектом по реабилитации инвалидов АТО – дельфинотерапией.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

“Нашему проекту уже несколько лет. За это время Одесский дельфинарий посетило более трех с половиной тысяч человек – участников АТО и членов их семей”, – рассказал руководитель проекта, волонтер Андрей Вагапов.

По его словам, сначала это были посещения спектаклей, экскурсии по дельфинарию. Но сейчас для военных организовали процедуры дельфинотерапии. Теперь ветераны могут быть не просто зрителями, но и плавать в бассейне вместе с дельфинами, участвовать в их играх, получать незабываемые впечатления от непосредственного общения с животными.

Этот вид реабилитации широко используется в США, где он признан эффективным средством восстановления физического и психологического здоровья ветеранов и военнослужащих.

Эту инициативу поддержало руководство одесского дельфинария, предоставив 100 бесплатных процедур по дельфинотерапии для инвалидов АТО.

Подобные процедуры волонтеры планируют организовать еще в дельфинариях Харькова и Трускавца.

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