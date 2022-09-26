Декоммунизация по-одесски: 6 улиц получат имена певцов и композиторов

Памятник Екатерине II в Одессе предлагают «знести» Страсти вокруг памятника «Основателям Одессы», известном как памятник Екатерине II, не утихают: так, в течение прошедших суток на монументе появилась очередная надпись, сделанная красной краской. На этот раз сторонники сноса памятника не стали слишком «заморачиваться», а коротко и ясно выразили свое отношение одним словом: «Знести» (укр. – снести, убрать). ПОДРОБНЕЕ

Среди одесситов проведут опрос по переименованию улиц Опрос среди жителей города по переименованию некоторых улиц пройдет 20 и 21 сентября в Одессе. ПОДРОБНЕЕ