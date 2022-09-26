Декоммунизация по-одесски: 6 улиц получат имена певцов и композиторов

В Одессе переименуют шесть улиц в рамках декоммунизации.
Согласно проекту решения, опубликованному на сайте городского совета, всего планируется переименовать семь улиц – шесть в Малиновском и одну в Приморском районах города.
Шесть улиц получат имена известных композиторов и певцов, а еще одна улица будет носить название исторического района города.
В частности, переименуют следующие улицы:
Малиновский район:
- улица Александра Вронского – улица Композитора Вербицкого;
- улица Елина – улица Ференца Листа;
- улица Кондренко – улица Ближние Мельницы;
- улица Корнюшина – улица Николая Лысенко;
- улица Кострова – улица Ольги Благовидовой;
- улица Перепечка – улица Композитора Лятошинского.
Приморский район:
- переулок Красных Зорь – Стурдзовский переулок.
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