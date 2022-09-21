Стену с именами героев Советского союза от Оперного перенесут в  другое место

Стену на которой запечатлены имена героев Советского союза – защитников и освободителей Одессы, перенесут на Аллею славы или на площадь 10 апреля.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью изданию «Левый берег».

Труханов рассказал, что фасады на Театральной площади и вокруг нее отреставрируют в стиле исторического центра, а комплекс с именами героев перенесут в места славы, связанные со Второй мировой войной.

Еще до войны было проведено заседание исполнительного комитета, объявлен конкурс, чтобы этот комплекс перенести в места героической Одессы — на Аллею славы, на площадь 10 апреля, связанные с освобождением города от фашистов. Мы не имеем права забывать имена отдавших людей. свою жизнь, освобождая и защищая Одессу от нацизма, но для этого существуют другие места, точно не Театральная площадь… Одесса помнит и чтит героев, которые ее защищали… Вот я называю цивилизованный подход, понимаете? собой,

— сказал Геннадий Труханов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Театральная площадь перед Оперным будет выглядеть по-новому.