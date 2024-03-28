Встигнути до середини квітня: Олег Кіпер розповів про будівництво оборонних споруд і загрозу з Придністров’я

У березні 2024 року на майданчику ProZorro з’явилися повідомлення про прямі контракти військової адміністрації з підрядниками на будівництво оборонних пунктів в Одеській області. Дедлайни – середина квітня 2024 року.

Як розповів голова адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю виданню “Главком”, усі оборонні закупівлі адміністрація області координує з Генштабом:

Тільки після того, як військові нам затверджують ті чи інші питання, ми їх виконуємо. Тобто ми, образно кажучи, підносимо їм патрони. Сьогодні завдання перед нами поставлено, затверджено, гроші виділено, ось ми і виконуємо.

Прямі договори, за словами Кіпера, потрібні для виконання завдань у стислі терміни:

У Prozorro є звітності всіх компаній. Будівництвом займаються кілька великих компаній, які платоспроможні, платять податки, у яких є потрібна кількість працівників і відповідна техніка.

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А контроль за витрачанням і доцільним використанням бюджетних коштів здійснює робоча група “Прозорість та підзвітність”.

У нас є така група зі спеціалістів “Прозорість і підзвітність”, до якої залучені представники СБУ, Бюро економічної безпеки, прокуратури, податкової, громадські організації. Так вони моніторять діяльність фірм, які будують. Крім того, своєму заступнику я поставив завдання, щоб ми вибірково брали якісь елементи з цих будівництв і перевіряли якість, – заявив Кіпер.

Керівник Одеської ОВА зазначив, що Одеській області в плані оборони пощастило, тому що є природна перешкода – море. З огляду на вимоги Генштабу, всі роботи планується закінчити до середини квітня.

Важливо, щоб Одеса була сьогодні в безпеці, щоб люди бачили, що ми робимо все для того, щоб одесити і жителі області були б спокійні щодо оборони з боку Придністров’я, з боку моря, з боку Тилігульського лиману, який ближче до Миколаєва. Дай Боже, ми все закриємо, що запланували. Тому що до Криму по воді близько 200 км, – каже Олег Кіпер.

Також Олег Кіпер розповів про загрозу Одеській області з боку Придністров’я:

На сьогодні ми не бачимо загроз з боку Придністров’я. На кордоні у нас давним-давно зведені певні фортифікаційні споруди. Усю прикордонну ділянку моніторимо. Так, бувають з їхнього боку якісь вилазки. Ще рік тому, а я вже дев’ять місяців як працюю очільником області, ми бачили дуже багато машин із придністровськими номерами в Одеській області. Ми моніторили їх, спостерігали, чим вони займаються, куди їздять, що возять. Зізнаюся, ми дуже переживали за підстанції та інші інфраструктурні об’єкти, які забезпечують життєдіяльність Одеси та області. Говорили про це з колегами під час нарад. Сьогодні автомобілів із придністровськими номерами вже немає. Але ви ж розумієте, що не тільки жителі Придністров’я можуть спостерігати за нашими важливими стратегічними об’єктами.

Як повідомляло “Одеське життя”, в Одеському регіоні планують облаштувати понад 50 нових фортифікаційних об’єктів. Будівельники встановили вже понад 5 тисяч бетонних пірамід – так званих “зубів дракона”, триває зведення захисних споруд та облаштування бліндажів.