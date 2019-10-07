Давай поженимся: в этом году в Одесской области за сутки расписались более 3 тысяч пар

В этом году ею воспользовались 3 тыс. 333 пары. А всего с момента введения проекта – 29 июля 2016 года – в регионе «в ускоренном режиме» создали семью 11 тыс. 597 пар.

Об этом сообщает областное управление юстиции.

Чтобы воспользоваться сервисом по регистрации брака в сокращенные сроки, будущим молодоженам нужно сделать несколько простых шагов:

обратиться к организатору госрегистрации брака, сведения о котором размещены на сайте местного органа юстиции;

выбрать дату и время регистрации брака;

заключить договор о предоставлении услуги;

посетить собственную свадьбу.

Воспользоваться услугой можно по ссылке.

Фото: newsone.ua