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Новости Одессы и Одесской области

Давай поженимся: в этом году в Одесской области за сутки расписались более 3 тысяч пар

Давай поженимся: в этом году в Одесской области за сутки расписались более 3 тысяч пар

Влюбленные активно пользуются услугой сокращенной регистрации «Брак за сутки».

В этом году ею воспользовались 3 тыс. 333 пары. А всего с момента введения проекта – 29 июля 2016 года – в регионе «в ускоренном режиме» создали семью 11 тыс. 597 пар.

Об этом сообщает областное управление юстиции.

Чтобы воспользоваться сервисом по регистрации брака в сокращенные сроки, будущим молодоженам нужно сделать несколько простых шагов:

  • обратиться к организатору госрегистрации брака, сведения о котором размещены на сайте местного органа юстиции;
  • выбрать дату и время регистрации брака;
  • заключить договор о предоставлении услуги;
  • посетить собственную свадьбу.

Воспользоваться услугой можно по ссылке.

Фото: newsone.ua

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