Давай поженимся: в этом году в Одесской области за сутки расписались более 3 тысяч пар

Влюбленные активно пользуются услугой сокращенной регистрации «Брак за сутки».
В этом году ею воспользовались 3 тыс. 333 пары. А всего с момента введения проекта – 29 июля 2016 года – в регионе «в ускоренном режиме» создали семью 11 тыс. 597 пар.
Об этом сообщает областное управление юстиции.
Чтобы воспользоваться сервисом по регистрации брака в сокращенные сроки, будущим молодоженам нужно сделать несколько простых шагов:
- обратиться к организатору госрегистрации брака, сведения о котором размещены на сайте местного органа юстиции;
- выбрать дату и время регистрации брака;
- заключить договор о предоставлении услуги;
- посетить собственную свадьбу.
Воспользоваться услугой можно по ссылке.
Фото: newsone.ua