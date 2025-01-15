Святой, о котором известно мало

О святом Павле известно довольно мало. Родился он в IV веке, в городе Фивы (Египет), отчего и получил имя Фивейский. Павел рано остался без родителей, в детстве ему пришлось нелегко: мальчика отдали на воспитание родственнику, но тот был недобрым и жадным человеком и решил извести Павла, чтоб завладеть его наследством. Опекун рассказал язычникам, что ребенок исповедует христианство, и Павла решили упрятать в тюрьму. 12-летний мальчик бежал из дома и долго скитался, пока не нашел пещеру в пустыне, где и поселился. Питался Павел финиками и хлебом, который ему приносили вороны, одежду делал себе из пальмовых листьев.

Так, в отшельничестве Павел провел практически всю свою жизнь, а прожил он до 113 лет. Перед смертью к нему приходил преподобный Антоний Великий – ему было видение о пещере и отшельнике, и Антоний нашел это место. Он же и похоронил Павла – в предании сказано, что могилу для святого вырыли два льва. После смерти преподобного в пустыню потянулись люди, а в V веке на месте пещеры святого Павла основали монастырь – он стоит там и сейчас.

У святого Павла просят душевного и телесного здоровья, избавления от болезней, сглаза, порчи, а также обращаются за помощью освободиться от влияния секты.

По юлианскому календарю сегодня день памяти святого Папы Римского Сильвестра, преподобного Серафима Саровского и преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

Приметы на 15 января: что предвещает жаркое и сухое лето

По приметам дня можно сориентироваться, какой будет погода в ближайшее время и летом:

небо все в звездах – жди хороший урожай;

яркие звезды – будет мороз, а если тусклые – потеплеет;

тучи гонит с севера – потепления не жди;

ветер поднялся – год будет дождливый и холодный, а если стоит ясная погода – будет жаркое и сухое лето.

В народе 15 января – праздник Павлов день, его еще прозвали День колдунов. В старину на Павла люди старались не выходить из дома без особой надобности, опасаясь порчи и сглаза.

Что нельзя делать сегодня

Обсуждать чужую жизнь, осуждать других.

Злословить и ругаться.

В народе считалось, что сегодня колдуны передают свои знания ученикам, а после этого пробуют их на людях и могут наслать разные беды. Поэтому запрещалось приглашать в дом незнакомцев, а также принимать что-либо от незнакомых людей.

Кроме того, этот день считается неудачным для каких-либо дел и поездок.

А еще запрещается на ночь оставлять обувь грязной.

Что можно делать сегодня

В этот день можно заниматься обычными делами. В старину женщины к Павлову дню специально готовили круглый пирог и несли святить в храм, а затем по кусочку угощали всех членов семьи – такая выпечка была своеобразным оберегом.

Детей, которые родились в этот день, закутывали в льняные пеленки – они должны были уберечь ребенка от сглаза.

Кто отмечает день ангела 15 января

Именины сегодня у Максима, Прохора, Ивана, Гавриила, Павла, Михаила, Елены.

По старому стилю день ангела у Марка, Сергея, Кузьмы, Модеста, Василия, Петра.

Талисманом человека, рожденного 15 января, является гагат. Камень, оказывающий болеутоляющее действие. Гагат издавна используется для нейтрализации отрицательной энергетики.