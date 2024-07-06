Нельзя плохо обращаться с растениями и животными: что отмечает церковь 6 июля

Церковный праздник сегодня, 6 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
6 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
6 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого преподобного Сисоя Великого
Кто такой святой преподобный Сисой Великий
Святой Сисой Великий родился в IV веке в Египте и провел жизнь в затворничестве, обитая в пещере, где ранее жил преподобный Антоний. Известный своей мудростью и духовной силой, он учил смирению и надежде на милосердие Бога. Однажды, когда его спросили, достаточно ли времени для покаяния грешного монаха, он ответил: «Я верю в милосердие Человеколюбивого Бога, и если человек покаялся всем сердцем, то Бог примет его покаяние в течение трех дней».
Святой Сисой также известен своими чудотворствами. Однажды к нему принес отец своего сына, который умер на пути к пещере преподобного Антония. Благодаря молитвам святого мальчик воскрес и вышел живым. Жизнь Сисоя Великого является примером великой веры и служения Богу, которое продолжалось до его смерти в 429 году. Окруженный своими учениками, он отошел в вечность, оставив после себя глубокое духовное наследие.
Народные приметы 6 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: облака желтого цвета — к дождю;
- листья уже пожелтели — рано придут осень и зима;
- сильный туман с самого утра — идет похолодание;
- зеленоватая луна — к дождям;
- луна белая и блестящая — будет холодно, но без осадков.
Что нельзя делать 6 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Женщинам запрещено убирать в доме, этим должен заниматься муж.
- Нельзя плохо обращаться с растениями и животными.
- Не стоит спешить, иначе любое дело закончится не так, как вы того хотели.
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