Святий, про якого відомо мало

Про святого Павла відомо досить мало. Народився він у IV столітті, в місті Фіви (Єгипет), звідси й отримав ім’я Фівейський. Павло рано залишився без батьків, у дитинстві йому було нелегко: хлопчика віддали на виховання родичу, але той був недобрим і жадібним, і вирішив звести Павла, щоб заволодіти його спадком. Опікун розповів язичникам, що дитина сповідує християнство, і Павла вирішили ув’язнити. 12-річний хлопчик втік з дому і довго блукав, поки не знайшов печеру в пустелі, де й оселився. Харчувався Павло фініками і хлібом, який йому приносили ворони, одяг собі робив з пальмового листя.

Так, у відлюдництві Павло провів практично все своє життя, а прожив він до 113 років. Перед смертю до нього приходив преподобний Антоній Великий – йому було видіння про печеру і відлюдника, і Антоній знайшов це місце. Він же і поховав Павла – у переказі сказано, що могилу для святого вирили два леви. Після смерті преподобного в пустелю потягнулися люди, а у V столітті на місці печери святого Павла заснували монастир – він стоїть там і зараз.

У святого Павла просять душевного і тілесного здоров’я, позбавлення від хвороб, пристріту, псування, а також звертаються за допомогою звільнитися від впливу секти.

За юліанським календарем сьогодні день пам’яті святого Папи Римського Сильвестра, преподобного Серафима Саровського та преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

Прикмети на 15 січня: що віщує спекотне і сухе літо

За прикметами дня можна зорієнтуватися, якою буде погода найближчим часом і влітку:

небо все в зірках – чекай добрий урожай;

яскраві зірки – буде мороз, а якщо тьмяні – потеплішає;

хмари жене з півночі – потепління не чекай;

вітер піднявся – рік буде дощовим і холодним, а якщо стоїть ясна погода – буде спекотне і сухе літо.

У народі 15 січня – свято Павлів день, його ще прозвали День чаклунів. У давнину на Павла люди намагалися не виходити з дому без особливої потреби, побоюючись псування і пристріту.

Що не можна робити сьогодні

Обговорювати чуже життя, засуджувати інших.

Злословити і сваритися.

У народі вважалося, що сьогодні чаклуни передають свої знання учням, а після цього пробують їх на людях і можуть насилати різні біди. Тому заборонялося запрошувати до дому незнайомців, а також приймати що-небудь від незнайомих людей.

Крім того, цей день вважається невдалим для яких-небудь справ і поїздок.

А ще забороняється на ніч залишати взуття брудним.

Що можна робити сьогодні

У цей день можна займатися звичайними справами. У давнину жінки до Павлового дня спеціально готували круглий пиріг і несли святити до храму, а потім по шматочку пригощали всіх членів родини – така випічка була своєрідним оберегом.

Дітей, які народилися в цей день, загортали в лляні пелюшки – вони мали вберегти дитину від пристріту.

Хто святкує день ангела 15 січня

Іменини сьогодні у Максима, Прохора, Івана, Гавриїла, Павла, Михайла, Олени.

За старим стилем день ангела у Марка, Сергія, Кузьми, Модеста, Василя, Петра.

Талісманом людини, народженої 15 січня, є гагат. Камінь, що чинить знеболювальну дію. Гагат здавна використовується для нейтралізації негативної енергетики.