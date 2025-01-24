24 января в церковном календаре — день памяти святой преподобной Ксении Римлянки.

Что это за день

Преподобная Ксения Римлянка отмечается как пример смирения, веры и служения людям. Она была благородной римлянкой, рожденной в богатой семье высокопоставленного чиновника. С детства Ксения была воспитана в христианской вере, которая стала основой ее дальнейшей жизни. После смерти родителей она отказалась от богатства, раздав имущество бедным, и покинула Рим вместе с двумя служанками, чтобы избежать навязанного брака.

Поселившись в городе Милет, Ксения приняла монашеский постриг под именем Евсевия. Ее жизнь стала примером аскетизма и преданности христианским ценностям. Она помогала нуждающимся, лечила больных и проповедовала веру, оставаясь в молитве и смирении. Ее преданность Богу и добрые дела стали символом любви к ближнему, который вдохновляет христиан и по сей день.

Что нельзя делать 24 января

Нельзя садиться за стол, если солнце уже село.

Запрещается вязать, шить и стричь пожилым людям ногти.

Не следует работать на участке возле дома.

Народные приметы 24 января

смотрели, какой сегодня день: день солнечный — весна будет теплой;

метель указывает, что будет мало корма для скота;

безветренная погода — во второй половине июля будет сухо и жарко;

облака на светлом небе — к теплой погоде.

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