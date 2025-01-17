17 січня в церковному календарі — день пам’яті святого преподобного Антонія Великого.
Що це за день
Цей день присвячений вшануванню святого, якого називають засновником християнського відлюдницького чернецтва. Антоній Великий народився в єгипетському містечку Кома в родині заможних християн. Після втрати батьків він роздав своє багатство бідним, обравши шлях духовного подвигу. Його життя в пустелі стало прикладом самовідданості, молитви та боротьби зі спокусами, що символізують випробування віри.
Протягом двадцяти років він жив на горі поблизу Нілу, у повній самотності, протистоячи спокусам диявола. Антонія часто зображують із посохом у формі хреста і дзвіночком, який символізує відлякування злих духів, а також поруч зі свинею — як нагадування про боротьбу з гріховними пристрастями. Його аскетизм і духовні подвиги надихнули багатьох людей і стали темою численних творів мистецтва та літератури.
Що не можна робити 17 січня
- Не варто займатися рукоділлям, в’язати або шити.
- Краще не брати до рук гострі предмети.
- Забороняється важка фізична праця.
Народні прикмети 17 січня
- дивилися, який сьогодні день: похмуро вночі — до великого урожаю зернових;
- вранці голосно щебечуть синиці — прийде похолодання;
- тепла погода — скоро будуть морози;
- сонце вийшло з-за хмар в другій половині дня — до ранньої весни.
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