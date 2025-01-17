17 січня в церковному календарі — день пам’яті святого преподобного Антонія Великого.

Що це за день

Цей день присвячений вшануванню святого, якого називають засновником християнського відлюдницького чернецтва. Антоній Великий народився в єгипетському містечку Кома в родині заможних християн. Після втрати батьків він роздав своє багатство бідним, обравши шлях духовного подвигу. Його життя в пустелі стало прикладом самовідданості, молитви та боротьби зі спокусами, що символізують випробування віри.

Протягом двадцяти років він жив на горі поблизу Нілу, у повній самотності, протистоячи спокусам диявола. Антонія часто зображують із посохом у формі хреста і дзвіночком, який символізує відлякування злих духів, а також поруч зі свинею — як нагадування про боротьбу з гріховними пристрастями. Його аскетизм і духовні подвиги надихнули багатьох людей і стали темою численних творів мистецтва та літератури.

Що не можна робити 17 січня

Не варто займатися рукоділлям, в’язати або шити.

Краще не брати до рук гострі предмети.

Забороняється важка фізична праця.

Народні прикмети 17 січня

дивилися, який сьогодні день: похмуро вночі — до великого урожаю зернових;

вранці голосно щебечуть синиці — прийде похолодання;

тепла погода — скоро будуть морози;

сонце вийшло з-за хмар в другій половині дня — до ранньої весни.

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