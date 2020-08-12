Новости Одессы и Одесской области

COVID-19: глава Минздрава рассказал, можно ли ездить в Одессу на отдых

COVID-19: глава Минздрава рассказал, можно ли ездить в Одессу на отдых

От отдыха в Одессе отказываться не стоит несмотря на коронавирус. 

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Так считает министр здравоохранения Украины Максим Степанов, о чем заявил в интервью НВ.

“Не думаю, что стоит отказываться. Нужно просто соблюдать установленные правила”, – отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что Одесса попала в “зеленую” карантинную зону.

Напомним, “Одесская жизнь” выяснила, сколько стоит покушать на море.

1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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Большое спасибо, только потом не удивляйтесь резкому росту заболевших в Одессе. Ваши советы о соблюдении установленных правил наивны. НИКТО НИЧЕГО НЕ СОБЛЮДАЕТ. Те одесситы, которые строго придерживались карантинных правил, оказались обмануты. К ним “подогнали” людей из красных зон. Так что от одесситов большая благодарность.

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36 минут назад
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