COVID-19: глава Минздрава рассказал, можно ли ездить в Одессу на отдых

От отдыха в Одессе отказываться не стоит несмотря на коронавирус.
Так считает министр здравоохранения Украины Максим Степанов, о чем заявил в интервью НВ.
“Не думаю, что стоит отказываться. Нужно просто соблюдать установленные правила”, – отметил Степанов.
Ранее сообщалось, что Одесса попала в “зеленую” карантинную зону.
Напомним, “Одесская жизнь” выяснила, сколько стоит покушать на море.1 комментарий
Большое спасибо, только потом не удивляйтесь резкому росту заболевших в Одессе. Ваши советы о соблюдении установленных правил наивны. НИКТО НИЧЕГО НЕ СОБЛЮДАЕТ. Те одесситы, которые строго придерживались карантинных правил, оказались обмануты. К ним “подогнали” людей из красных зон. Так что от одесситов большая благодарность.