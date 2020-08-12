COVID-19: глава Минздрава рассказал, можно ли ездить в Одессу на отдых

В Одесской области коронавирус обнаружили в Доме ребенка В городе Белгород-Днестровский Одесской области в специализированном доме ребенка обнаружили 10 случаев COVID-19. ПОДРОБНЕЕ

Скоро в школу: будут ли учителей тестировать на COVID-19? Педагогов не будут тестировать на коронавирус накануне учебного года. Тесты возможны лишь в том случае, если учитель контактировал с заболевшим или при явных симптомах заболевания. ПОДРОБНЕЕ