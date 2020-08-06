Отдых в Одессе: сколько стоит покушать на море?

В Одессе разгар курортного сезона, хотя туристов в этом году не много. Приезжают к нам, в первую очередь, чтоб понежиться на пляжах. А, как известно, на свежем воздухе, аппетит растёт, и еда кажется вкуснее. «Одесская жизнь» узнавала, сколько стоит покушать на море.
Перекусить можно прямо лёжа на пляже. По берегу ходят разносчики с традиционным пляжным набором:
- пирожки — 30 грн;
- кукуруза — 45 грн 1 кочан;
- чуркхела — 40 грн.
- пахлава — 50 грн;
- креветки — 50 грн 1 стакан;
- сушеная рыба — от 50 грн;
Правда, продавцы такой еды не всегда соблюдают санитарно-гигиенические нормы. Наша корреспондентка неоднократно наблюдала картину, как разносчики берут деньги голыми руками и тут же насыпают, например, креветки. Такой сервис на 30-градусной жаре доверие не внушает. Ну и, в каких условиях всё это готовится и сколько времени находится под палящим солнцем — тоже вопрос. Так что перед тем, как съесть что-нибудь на пляже, советуем подумать, а стоит ли рисковать здоровьем.
Безопаснее всё-таки покупать фаст-фуд в оборудованных торговых точках с холодильниками и водой. Разнообразие блюд — от хот-догов до плова.
- кофе — от 20 грн;
- квас — от 25 грн;
- мороженое — от 30 грн;
- мохито — от 35 грн;
- французский хот-дог — от 40 грн;
- гамбургер — от 50 грн;
- картошка фри — 50 грн;
- фреши — от 55 грн;
- сулугуни в лаваше — от 65 грн;
- плов — от 80 грн;
- овощи гриль — от 80 грн;
- хачапури — от 115 грн;
- пицца — от 125 грн.
Помимо уличных торговых точек, на одесских пляжах полно различных баров и ресторанов. Цены здесь повыше. В среднем на человека обед обойдется в 300-400 грн:
- гарнир — от 45 грн;
- окрошка — от 50 грн;
- салат из овощей — от 55 грн;
- сулугуни в лаваше — от 75 грн;
- овощи гриль — от 95 грн;
- наполеон — 95 грн;
- суп — от 110 грн;
- паста — от 130 грн;
- фалафель — 130 грн;
- мясной салат — от 135 грн;
- шашлык — от 150 грн;
- камбала на мангале — от 165 грн;
- креветки — от 260 грн;
- мидии — от 240 грн;
- сковорода с морепродуктами — 490 грн;
Напомним, ранее мы писали, где лучше покупать арбузы и сколько стоит отдохнуть в Одессе.
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