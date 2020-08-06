Отдых в Одессе: сколько стоит покушать на море?

В Одессе разгар курортного сезона, хотя туристов в этом году не много. Приезжают к нам, в первую очередь, чтоб понежиться на пляжах. А, как известно, на свежем воздухе, аппетит растёт, и еда кажется вкуснее. «Одесская жизнь» узнавала, сколько стоит покушать на море.

Перекусить можно прямо лёжа на пляже. По берегу ходят разносчики с традиционным пляжным набором:

пирожки — 30 грн;

кукуруза — 45 грн 1 кочан;

чуркхела — 40 грн.

пахлава — 50 грн;

креветки — 50 грн 1 стакан;

сушеная рыба — от 50 грн;

Правда, продавцы такой еды не всегда соблюдают санитарно-гигиенические нормы. Наша корреспондентка неоднократно наблюдала картину, как разносчики берут деньги голыми руками и тут же насыпают, например, креветки. Такой сервис на 30-градусной жаре доверие не внушает. Ну и, в каких условиях всё это готовится и сколько времени находится под палящим солнцем — тоже вопрос. Так что перед тем, как съесть что-нибудь на пляже, советуем подумать, а стоит ли рисковать здоровьем.

Безопаснее всё-таки покупать фаст-фуд в оборудованных торговых точках с холодильниками и водой. Разнообразие блюд — от хот-догов до плова.

кофе — от 20 грн;

квас — от 25 грн;

мороженое — от 30 грн;

мохито — от 35 грн;

французский хот-дог — от 40 грн;

гамбургер — от 50 грн;

картошка фри — 50 грн;

фреши — от 55 грн;

сулугуни в лаваше — от 65 грн;

плов — от 80 грн;

овощи гриль — от 80 грн;

хачапури — от 115 грн;

пицца — от 125 грн.

Помимо уличных торговых точек, на одесских пляжах полно различных баров и ресторанов. Цены здесь повыше. В среднем на человека обед обойдется в 300-400 грн:

гарнир — от 45 грн;

окрошка — от 50 грн;

салат из овощей — от 55 грн;

сулугуни в лаваше — от 75 грн;

овощи гриль — от 95 грн;

наполеон — 95 грн;

суп — от 110 грн;

паста — от 130 грн;

фалафель — 130 грн;

мясной салат — от 135 грн;

шашлык — от 150 грн;

камбала на мангале — от 165 грн;

креветки — от 260 грн;

мидии — от 240 грн;

сковорода с морепродуктами — 490 грн;

Напомним, ранее мы писали, где лучше покупать арбузы и сколько стоит отдохнуть в Одессе.

Фото: pixabay.com