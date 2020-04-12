Для тех, кто не в курсе: платформа «Дія» учит оплачивать коммуналку онлайн

Он называется «Оплата коммуналки онлайн. Залишайся вдома».

Компьютерные уроки будут полезны пожилым людям и тем, кто еще учится работать с гаджетами и Интернетом.

Обучающий курс состоит из 7 видеоуроков, длительность которых от 2 до 7 минут. Мини-сериал научит, как и где оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. А вот сделать это легко и просто помогут эксперт в онлайн-платежах Святослав Комаха и звездный гость Василий Вирастюк.

Наша редакция уже прошла обучающий курс и всего за один час научилась оплачивать коммуналку в онлайн-режиме. Из уроков «Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома» мы узнали:

Как оплатить коммунальные услуги в любое время, не выходя из дома.

Что такое платежный сервис и как им пользоваться.

Как оплатить услугу на сайте коммунального предприятия.

Как оплачивать коммуналку на сайте банка.

Для чего нужны приложения интернет-банкингов «Приват 24» и «Ощад».

Интересно, что после окончания каждого урока необходимо пройти небольшой тест.

Он помогает усвоить новую информацию и начисляет балы за пройденный материал. В конце курса ученик получает сертификат с оценкой и благодарностью.

Итак, чтобы оплатить коммуналку онлайн, понадобится:

Несколько минут времени. Компьютер, ноутбук, смартфон или планшет. Доступ к Интернету. Адрес вашей электронной почты или е-mail. Квитанция для оплаты коммунальных услуг. Банковская карточка. И вот, все готово!

Если во время обучения у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за помощью на горячую линию платформы «Дія» 1549 или отправьте электронное письмо на адрес osvita@thedigital.gov.ua.

Фото: Дія

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