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Новости Одессы и Одесской области

Для тех, кто не в курсе: платформа «Дія» учит оплачивать коммуналку онлайн

Для тех, кто не в курсе: платформа «Дія» учит оплачивать коммуналку онлайн

Он называется  «Оплата коммуналки онлайн. Залишайся вдома».

Компьютерные уроки будут полезны пожилым людям и тем, кто еще учится работать с гаджетами и Интернетом.

Обучающий курс состоит из 7 видеоуроков, длительность которых от 2 до 7 минут. Мини-сериал научит, как и где оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. А вот сделать это легко и просто помогут эксперт в онлайн-платежах Святослав Комаха и звездный гость Василий Вирастюк.

Наша редакция уже прошла обучающий курс и всего за один час научилась оплачивать коммуналку в онлайн-режиме. Из уроков «Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома» мы узнали:

  • Как оплатить коммунальные услуги в любое время, не выходя из дома.
  • Что такое платежный сервис и как им пользоваться.
  • Как оплатить услугу на сайте коммунального предприятия.
  • Как оплачивать коммуналку на сайте банка.
  • Для чего нужны приложения интернет-банкингов «Приват 24» и «Ощад».

Интересно, что после окончания каждого урока необходимо пройти небольшой тест.

Он помогает усвоить новую информацию и начисляет балы за пройденный материал. В конце курса ученик получает сертификат с оценкой и благодарностью.

Итак, чтобы оплатить коммуналку онлайн, понадобится:

  1. Несколько минут времени.
  2. Компьютер, ноутбук, смартфон или планшет.
  3. Доступ к Интернету.
  4. Адрес вашей электронной почты или е-mail.
  5. Квитанция для оплаты коммунальных услуг.
  6. Банковская карточка.
  7. И вот, все готово!

Если во время обучения у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за помощью на горячую линию платформы «Дія» 1549 или отправьте электронное письмо на адрес osvita@thedigital.gov.ua.

Фото: Дія

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

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