Чуть-карантин закончился, забудьте, или Куда ж мы так спешим? (фото)

Как только стало известно, что нам официально послабляют карантин с 11 мая, одесситы начали активно обсуждать новость в соцсетях. Кто-то радовался: наконец-то, мол, жизнь войдет в более-менее нормальное русло, опять же, пойду, наконец, подстригусь. Большинство юморило: «Как будто в Одессе был тот карантин…». И это при том, что речь всего лишь идет только (!) о том, что нам кое-что разрешат…

Конечно, начиная с 16 марта, когда все только началось, время от времени пришлось наблюдать и «вымершие» улицы в центре города, и опустевшие парки, когда (да, было и такое) нам этот самый карантин усилили. При этом наблюдалось и нечто совсем противоположное — заполненные пляжи, когда чуть пригревало апрельское солнце, парковые аллеи, где не «протолкнуться».

В первые дни карантина на Старопортофранковской появился известный мурал «Не выходи из дома», о котором сообщала «Одесская жизнь». Мурал на днях «замазали». Очень символично, знаете ли. Ведь народ все равно упорно выходил из дома. Народ ездил в транспорте, который как бы уже считался «спец» — без всяких пропусков, а порой даже умудрялись заходить в салон без масок.

И опасения-возмущения, по большому счету, вызывали не столько ежедневные цифры выявленных случаев заражения «заразой», сколько закрытие рынков города (всего-то на несколько дней!). Вовсю трудились кофе-машины, срывались оградительные ленты с детских площадок, ну а «соблюдении дистанции» вообще приравнивалось к одесскому «не делайте мне смешно»… В общем, как мне понравился четкий и короткий коммент одной одесситки в соцсетях: «Вот только не надо про карантин в Одессе. Это одна пародия».

Да, такой вот наш чуть-карантин. И чего это я о нем в прошедшем времени? Его вроде никто официально не отменял, речь идет всего лишь о его ослаблении с 11 мая сего года…

Так вот, когда до этой даты остается еще целых три дня, и, значит, опять же если официально, мы карантиним по полной, картина дня 8 мая уже вышла такая, что сразу пришлось задуматься: может, кто-то чего-то перепутал?

Главная улица города не просто оживилась, она, можно, сказать, выпрыгнула из карантина, который был пусть даже «чуть». Суета отмечалась везде, вроде курортный сезон таки стартовал вовсю. Расставлялись столики-стулья летних площадок. На мой вопрос, мол, вы что, уже открылись, мне туманно ответили, что «это репетиция». Столики кафе на улице— репетиция? Те самые столики, которые на ночь убираются?..

Начиная с 8 мая, народ каким-то чудом сразу заполнил скамейки на главной улице города. У памятников люди стали активно селфится, Горсад уже снова смог похвастаться отсутствием свободных мест на скамейках, в Летнем театре народ тоже весело засуетился. И это при том, что недавние видео «гуляющей» Аркадии демонстрировали чуть ли не все каналы Украины, как перед этим — купающихся горожан на пляжах…

И вот еще картинка дня: человек в маске на улице уже вызывает удивление, осуждение, а то и насмешку. Потому что абсолютное большинство — без масок!

Да, да, повторюсь: до официального послабления карантина — еще три дня! И вот уже на Ланжероновской вижу через окошко, как вовсю трудится парикмахер, приводя дам в порядок в салоне красоты, как шагают люди с мороженым и все той же шаурмой, и как уже можно зайти в магазинчик, где торгуют отнюдь не продуктами питания и санитарно-гигиеническими средствами.

И что же выходит? Если у нас с вами до этого получался за редким исключением чуть-карантин, теперь он… нет, не «ослаблен», а, можно сказать, уже окончился, так что ли? Любуйтесь картинкой дня на наших снимках. У меня только вопрос: а не переборщили ли мы с этой спешкой?..

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