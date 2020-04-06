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Новости Одессы и Одесской области

Одесский парк Шевченко и Ланжерон накануне ужесточения карантина: наслаждаемся, загораем (фото)

Одесский парк Шевченко и Ланжерон накануне ужесточения карантина: наслаждаемся, загораем (фото)

Воскресенье накануне ужесточения карантинного режима выдалось солнечным, теплым, ласковым. И двинулись одесситы в парк им. Т.Г.Шевченко и на Ланжерон. Наслаждаются, дышат воздухом, загорают. Жаль, кафе практически не работают и детские площадки — за оградительной лентой.

Большинство — без масок, не говоря уже ни о чем другом. Кто пешком, кто на велосипедах. С детьми. Красота!

Расцветает, опять же, все, глаз радует.

И что там говорят о соблюдении какого-то расстояния, дистанциях и прочих мерах безопасности?!..

В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.

Может, это перед ужесточением правил карантина народ решил надышаться, а потом уже прочно уйти на удаленку, не знаю. Но смотришь на «картинку дня» — и вроде как все эпидемические проблемы — «это где-то там»…

Кстати, как сообщают одесские СМИ, такая же ситуация наблюдается вовсе не только в центральном парке отдыха и Ланжероне, но и по всему одесскому побережью. На пляжи приходят целыми семьями и компаниями.

В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.
В солнечный воскресный день людей на побережье было предостаточно. Семьями, дружескими компаниями, парами или с домашними любимцами: все грелись под апрельским солнцем.

Фото Вячеслава Тенякова

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Мария Котова
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