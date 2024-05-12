Новости Одессы и Одесской области

«Укрзалізныця» выключает подсветку Одесского и других крупных вокзалов: назвала причина

«Укрзалізныця» выключает подсветку Одесского и других крупных вокзалов: назвала причина

Компания «Укрзалізныця» с целью экономии потребления электроэнергии вместе со всей страной будет в пиковые часы отключать подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны, в частности, одесского.

Об этом говорится в сообщении компании в соцсетях.

«Призываем всех приобщаться к экономному энергопотреблению. Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии!» – сказано в сообщении.

Помимо Одессы, такого рода отключения на вокзалах затронут Киев, Львов, Днепр и Харьков.

Также в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания.

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По данным «Укрэнерго», вследствие российских обстрелов в энергосистеме страны большую часть суток наблюдается дефицит электроэнергии, и с 18:00 до 07:00 часов действуют ограничения для промышленных потребителей.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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