Щоб уникнути блекауту: «Укрзалізниця» вносить зміни до графіків руху електропоїздів

Щоб уникнути блекауту: «Укрзалізниця» вносить зміни до графіків руху електропоїздів

Украинская компания-перевозчик «Укрзалізниця» с целью уменьшения потребления ныне дефицитной электроэнергии пересмотрит графики движения пригородных поездов по всей стране.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Щоб країна вистояла та уникнула блекаута, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут», – йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві уточнили: при покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах на офіційних сайтах компанії та регіональних філії.

Водночас, уточнює перевізник, зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвезення населення на роботу та зворотно.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з метою економії споживання електроенергії буде в пікові години відключати підсвічування фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема, одеського.

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