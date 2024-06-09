Щоб уникнути блекауту: «Укрзалізниця» вносить зміни до графіків руху електропоїздів

Украинская компания-перевозчик «Укрзалізниця» с целью уменьшения потребления ныне дефицитной электроэнергии пересмотрит графики движения пригородных поездов по всей стране.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Щоб країна вистояла та уникнула блекаута, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут», – йдеться у повідомленні.
При цьому у відомстві уточнили: при покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено.
«Укрзалізниця» закликає пасажирів уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах на офіційних сайтах компанії та регіональних філії.
Водночас, уточнює перевізник, зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвезення населення на роботу та зворотно.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з метою економії споживання електроенергії буде в пікові години відключати підсвічування фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни, зокрема, одеського.