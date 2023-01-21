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Что взорвали сегодня на одесском пляже? (видео)

Что взорвали сегодня на одесском пляже? (видео)

Штормовое море продолжает приносить к побережью и в прибрежные воды Одесской области опасные морские сюрпризы. Так, в субботу, 21 января 2023 года, на одном из пляжей под Одессой военные ликвидировали морскую мину.

Как рассказали в пресс-службе Военно-морских сил Украины, сегодня утром среди камней на одном из пляжей местные жител обнаружили морскую мину. Она чудом не сдетонировала, учитывая особенности волнения моря и почвы побережья.

При этом военные отмечают, что люди повели себя очень легкомысленно, когда вместо того чтобы оповестить об опасной находке компетентные службы, устроили фото- и видеосъемку, а это довольно опасно.

Тем не менее, специалистам ВМС ВСУ удалось взять ситуацию под контроль и безопасно ликвидировать мину.

«Напоминаем, что штормовая погода способствует вынесению на побережье морских мин, которых в море еще много. Не подвергайте себя опасности, соблюдайте нормы и ограничения военного положения. Помните, что побережье и прибрежные воды в условиях войны – опасная зона, а также зона обороны», – предупреждают военные.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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