Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают православные?

Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 28 октября, православные вспоминают мученика, богослова, одного из первых редакторов Библии Лукиана Антиохийского.

Кто такой святой Лукиан Антиохийский?

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Лукиан родился в сирийском городе Самосате. В 12-летнем возрасте он остался сиротой. Раздав своё имущество нищим, мальчик отправился к исповеднику Макарию, под руководством которого начал изучать Священное Писание и учиться подвижнической жизни. Со временем он стал одним из основателей Антиохийской богословской школы

Однако главной заслугой Лукиана является работа по выверке и редактированию греческих библейских текстов, в частности он тщательно сверил Септуагинту с еврейским оригиналом и восстановил испорченные переписчиками фрагменты. Вариант ветхозаветного текста Лукиана получил название «Лукианова рецензия».

Как скончался святой Лукиан Антиохийский?

В период гонений при императоре Максимине святого Лукиана отправили в никомидийскую темницу. Там девять лет он укреплял веру заключенных христиан. Мученик скончался в заключении от пыток и голода.

Согласно житию, перед смертью святой совершил на своей груди литургию, и все христиане, находившиеся с ним в темнице, причастились. Тело Лукиана выбросили в море, но через несколько дней дельфин вынес его на берег. Богослова похоронили верующие в городе Геленополисе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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