Что сегодня отмечают православные?

Согласно житию, Евдоким родился в IХ веке в Каппадокии в знатной христианской семье. С юных лет он вёл праведную жизнь и дал обет безбрачия и целомудрия.

Император Феофил назначил святого правителем Харсианской области. Исполняя свои обязанности, он заботился о бедных, о сиротах и вдовах, был защитником обижаемых.

Умер Евдоким в 33-летнем возрасте. Возле его мощей сразу начали происходить чудеса — исцелялись многие больные. Вскоре останки святого перевезли в Константинополь и поместили в церкви Пресвятой Богородицы, которую построили родители праведника.