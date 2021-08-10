Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 10 августа, православные вспоминают апостолов от семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

По преданию, Прохор был спутником апостола Петра и впоследствии епископом Никомедии. Он пострадал за христианство в Антиохии.

Кроме того, известно о другом Прохоре, ученике и спутнике апостола Иоанна Богослова. По легенде, он записывал текст Откровения. Этому Прохору еще приписывают авторство сказания о жизни и чудесах Иоанна Богослова.

Также сегодня вспоминают других диаконов-апостолов — Парменома, Никанора и Тимона.