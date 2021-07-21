Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают православные?

Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 21 июля, православные вспоминают Прокопия Кесарийского.

В III веке в Иерусалиме в знатной римской семье родился мальчик, его назвали Неаний. Когда он стал юношей, пошел на военную службу. В 303 году император Диоклетиан назначил его проконсулом в Александрию. Он должен был преследовать местных христиан. По дороге около сирийского города Нианию явился Иисус Христос, после этого он обратился в христианство и начал бороться с язычеством.

Об этом узнала его мать-язычница и пожаловалась императору на сына. В результате святого арестовали и направили в Кесарию Палестинскую. Там его пытали. Как рассказывается в житии, после истязаний Неанию в темнице вновь явился Христос и сам крестил его под именем Прокопий.

Пытки продолжились. Глядя на стойкость святого, многие люди приняли христианскую веру, в том числе и его мать. Вскоре мученику отрубили голову. Его тело тайно похоронили христиане.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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