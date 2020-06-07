Что произошло в Одессе и области 7 июня: влюбленные на границе и взрыв во дворе жилого дома

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи.
- Озеленители КП «Горзелентрест» продолжают украшать город цветочными композициями. Как в Одессе коммунальщики высаживают цветочные композиции?
- На украинском-молдавской границе военнослужащие Измаильского отряда задержали влюбленную пару. Они тайком пробирались с молдавской территории через камыш, минуя пункты пропуска.
- Под Одессой у мужчины во дворе взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены входные ворота во двор.