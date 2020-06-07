Під Одесою у чоловіка на подвір’ї вибухнула граната РГД-5

Сьогодні вночі до територіального відділу поліції надійшло повідомлення від жителя селища Таїрове, 1957 року народження, про те, що на його подвір’ї вибухнув невідомий предмет.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП.

За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5, її рештки поліцейські направили на експертне дослідження. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджені вхідні ворота до обійстя.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Всі обставини події та причетні до неї особи встановлюються.

Фото: ГУНП

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