Під Одесою у чоловіка на подвір’ї вибухнула граната РГД-5

Сьогодні вночі до територіального відділу поліції надійшло повідомлення від жителя селища Таїрове, 1957 року народження, про те, що на його подвір’ї вибухнув невідомий предмет.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
На місці події працювали слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП.
За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5, її рештки поліцейські направили на експертне дослідження. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджені вхідні ворота до обійстя.
Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Всі обставини події та причетні до неї особи встановлюються.
Фото: ГУНП