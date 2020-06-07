Одеса у квітах: як комунальники висаджують квіткові композиції? (фото)

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Фахівці приступили до створення квіткових візерунків на клумбах, розташованих на площі Десятого квітня. Загальна площа квітників на цій ділянці складе близько 330 кв.м.

Всю квіткову розсаду, а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці комунального підприємства «Міськзелентрест» заздалегідь заготовляють у своїх теплицях «Троянда», де щорічно для виробничих потреб вирощують понад один мільйон квітів.

Також співробітниками КП «Міськзелентрест» проводяться планові роботи з реставрації та ремонту паркових меблів. Така робота проводиться в кілька етапів. Лави та урни, які потребують капітального ремонту, доставляють у виробничі майстерні підприємства, де їх реставрують і приводять до належного стану. Після цього паркові меблі розвозять по зелених зонах, де фахівці їх монтують, зварюють металеві елементи і встановлюють.

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Фото: ОМР

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