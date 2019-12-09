Что произошло в Одессе 9 декабря: новые жертвы пожара и прощание с пожарным

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На месте пожара в Одессе нашли еще два обгоревших трупа. Разбирая завалы, спасатели нашли тело одного человека примерно в половине первого ночи, второго — около 5 утра в понедельник. Продолжение…
- В понедельник, 9 декабря, в Одессе простились с Сергеем Шатохиным – сотрудником ГСЧС, который погиб во время ликвидации пожара 4 декабря на улице Троицкой, 25. Продолжение…
- У экс-жены мэра Одессы при обысках нашли его пистолет и 300 000 долларов. Продолжение…
- Также в Одесской ОГА объяснили, как будут укреплять сгоревший дом Асвадурова, ведь есть большая вероятность, что его стены могут обрушиться. Продолжение…
Фото: i.obozrevatel.com
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!