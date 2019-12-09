В екс-дружини міського голови Одеси знайшли його пістолет і 300 тисяч доларів (відео)

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Facebook.

Прокурори показали обшуки в помешканні пані Колтунової. Офіційно – це ексдружина одеського мера. Неофіційно все вказує на те, що вони розлучились фіктивно, щоб не декларувати численне майно.

Отже, судячи з відео НАБУ, у сейфі знайшли пістолет Труханова і 300 тисяч доларів, які начебто належать матері мера.

– Цікаво, що робить пістолет Труханова і гроші його матері у ексдружини, з якою він нібито не живе і чиє майно не декларує? Знаєте, як пояснив це сам Труханов? Мовляв, справа в ремонті і перевезенні речей туди-сюди. А мамині гроші у Колтунової, тому що вона довіряє і “багато в чому ближча” ексдружині Труханова, ніж він сам. Геніально, – зазначили у дописі.

Обшук у дружини Труханова На суді у справі Труханова показали цікаве відео. Прокурори показали обшуки в помешканні пані Колтунової. Офіційно – це ексдружина одеського мера. Неофіційно все вказує на те, що вони розлучились фіктивно, щоб не декларувати численне майно.Отже, судячи з відео НАБУ, у сейфі знайшли пістолет Труханова і 300 тисяч доларів, які начебто належать матері мера. Цікаво, що робить пістолет Труханова і гроші його матері у ексдружини, з якою він нібито не живе і чиє майно не декларує?Знаєте, як пояснив це сам Труханов? Мовляв, справа в ремонті і перевезенні речей туди-сюди. А мамині гроші у Колтунової, тому що вона довіряє і "багато в чому ближча" ексдружині Труханова, ніж він сам. Геніально!👉 Твіттер-трансляція з суду: twitter.com/shabunin☝ Найважливіше з Антикорсуду: t.me/fuckcorruption Gepostet von Центр Протидії Корупції am Montag, 9. Dezember 2019

Фото: UA.News

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