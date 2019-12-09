fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В екс-дружини міського голови Одеси знайшли його пістолет і 300 тисяч доларів (відео)

В екс-дружини міського голови Одеси знайшли його пістолет і 300 тисяч доларів (відео)

На суді у справі Труханова показали цікаве відео.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Facebook.

Прокурори показали обшуки в помешканні пані Колтунової. Офіційно – це ексдружина одеського мера. Неофіційно все вказує на те, що вони розлучились фіктивно, щоб не декларувати численне майно.

Отже, судячи з відео НАБУ, у сейфі знайшли пістолет Труханова і 300 тисяч доларів, які начебто належать матері мера.

– Цікаво, що робить пістолет Труханова і гроші його матері у ексдружини, з якою він нібито не живе і чиє майно не декларує? Знаєте, як пояснив це сам Труханов? Мовляв, справа в ремонті і перевезенні речей туди-сюди. А мамині гроші у Колтунової, тому що вона довіряє і “багато в чому ближча” ексдружині Труханова, ніж він сам. Геніально, – зазначили у дописі.

Обшук у дружини Труханова

На суді у справі Труханова показали цікаве відео. Прокурори показали обшуки в помешканні пані Колтунової. Офіційно – це ексдружина одеського мера. Неофіційно все вказує на те, що вони розлучились фіктивно, щоб не декларувати численне майно.Отже, судячи з відео НАБУ, у сейфі знайшли пістолет Труханова і 300 тисяч доларів, які начебто належать матері мера. Цікаво, що робить пістолет Труханова і гроші його матері у ексдружини, з якою він нібито не живе і чиє майно не декларує?Знаєте, як пояснив це сам Труханов? Мовляв, справа в ремонті і перевезенні речей туди-сюди. А мамині гроші у Колтунової, тому що вона довіряє і "багато в чому ближча" ексдружині Труханова, ніж він сам. Геніально!👉 Твіттер-трансляція з суду: twitter.com/shabunin☝ Найважливіше з Антикорсуду: t.me/fuckcorruption

Gepostet von Центр Протидії Корупції am Montag, 9. Dezember 2019

Фото: UA.News

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить